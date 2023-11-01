В Ростове-на-Дону показали, как будут выглядеть пути скоростного трамвая

Проектировщики скоростного трамвая в Ростове показали на 3D-визуализации, как будут выглядеть обновленные трамвайные пути. На эскизе видно, что они будут проходить по отдельным полосам движения. Трамвай будет отделен от проезжающих машин и тротуаров.