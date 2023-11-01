В Ростове-на-Дону показали, как будут выглядеть пути скоростного трамвая

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Проектировщики скоростного трамвая в Ростове показали на 3D-визуализации, как будут выглядеть обновленные трамвайные пути. На эскизе видно, что они будут проходить по отдельным полосам движения. Трамвай будет отделен от проезжающих машин и тротуаров.
В компании, занимающейся проектированием скоростного трамвая, напомнили, что работа будет вестись в четыре этапа. Сейчас в активной фазе находится первый. Он подразумевает строительство трамвайной линии из микрорайона Левенцовский до площади 5-го Донского Корпуса.
«Там же — в Левенцовке — появится трамвайное депо, а также будет проведена реконструкция линии от площади Мичурина до Центрального рынка», — заявили проектировщики. Работы они обещают закончить в 2027 году.
Другие этапы связаны с реконструкцией и строительством трамвайных путей на Северном, Нахичевани и в центре города. Полностью завершить проект в «Синаре» обещают до конца 2028 года, а запустить первые скоростные трамваи — в 2027 году.
Ранее ростовчане проголосовали за цвет скоростных трамваев в Ростове. Скорее всего, они, как и в Таганроге, будут красного цвета.