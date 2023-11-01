В Ростове снимают понтонный мост и жалуются на грязь и сырость в укрытиях

СФР по Ростовской области сообщил, что более 19 тысяч врачей в регионе получат специальную социальную выплату. Она полагается медикам первичного звена, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.