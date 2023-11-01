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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

В Ростове снимают понтонный мост и жалуются на грязь и сырость в укрытиях

В Ростове снимают понтонный мост и жалуются на грязь и сырость в укрытиях

1 ноября 2023, 16:26
Фото: 1MI
В Ростове снимают понтонный мост и жалуются на грязь и сырость в укрытиях
В Ростове местные жители пожаловались на ужасающий вид укрытий, тем временем власти решили демонтировать мост на Зеленый остров, а врачам пообещали выплату в 18 тысяч рублей.

Демонтаж моста

Администрация Ростова в социальных сетях сообщила, что понтонный мост на Зеленый остров демонтируют до 11 ноября. Сооружение разбирают каждый год перед наступлением холодов. Весной мост возвращают обратно.

Сам мост находится в створе улицы 29-я линия. Ранее власти сообщали о планах реконструировать мост, чтобы пользоваться им могли круглогодично. Однако пока ростовчане вынуждены пользоваться понтонной переправой.

Администрация Ростова в социальных сетях сообщила, что понтонный мост на Зеленый остров демонтируют до 11 ноября.Администрация Ростова в социальных сетях сообщила, что понтонный мост на Зеленый остров демонтируют до 11 ноября.
Администрация Ростова в социальных сетях сообщила, что понтонный мост на Зеленый остров демонтируют до 11 ноября.
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова демонтируют понтонный мост на Зеленый остров
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Выплаты врачам

СФР по Ростовской области сообщил, что более 19 тысяч врачей в регионе получат специальную социальную выплату. Она полагается медикам первичного звена, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

Чтобы получить деньги, медики не должны подавать какие-либо специальные документы. Сведения о них предоставят сами организации здравоохранения. Выплаты же поступит на банковские счета медиков.

Однако точных сроков выплат в СФР не назвали.

Медикам в Ростовской области раздадут по 18 тыс рублей
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Укрытия с трупами животных

Жители Ростова рассказали «Блокнот Ростов», что с случае ЧС им предлагают прятаться в подвале, который не пригоден для длительного нахождения там. Речь идет об одном из домов на улице Орбитальной.

Ростовчане же сравнили подвал с «полосой препятствий». По их словам, там сыро, грязно, нет света, а также не убраны трупы кошек и голубей.Ростовчане же сравнили подвал с «полосой препятствий». По их словам, там сыро, грязно, нет света, а также не убраны трупы кошек и голубей.
Ростовчане же сравнили подвал с «полосой препятствий». По их словам, там сыро, грязно, нет света, а также не убраны трупы кошек и голубей.
Фото: 1MI

Жильцы обращались в местную управляющую компанию, но там проблемы в жалобах граждан не увидели, а альтернатив предложить не смогли.

Ростовчане же сравнили подвал с «полосой препятствий». По их словам, там сыро, грязно, нет света, а также не убраны трупы кошек и голубей.

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