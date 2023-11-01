В Ростове снимают понтонный мост и жалуются на грязь и сырость в укрытиях

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Администрация Ростова в социальных сетях сообщила, что понтонный мост на Зеленый остров демонтируют до 11 ноября. Сооружение разбирают каждый год перед наступлением холодов. Весной мост возвращают обратно.
Сам мост находится в створе улицы 29-я линия. Ранее власти сообщали о планах реконструировать мост, чтобы пользоваться им могли круглогодично. Однако пока ростовчане вынуждены пользоваться понтонной переправой.
СФР по Ростовской области сообщил, что более 19 тысяч врачей в регионе получат специальную социальную выплату. Она полагается медикам первичного звена, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
Чтобы получить деньги, медики не должны подавать какие-либо специальные документы. Сведения о них предоставят сами организации здравоохранения. Выплаты же поступит на банковские счета медиков.
Однако точных сроков выплат в СФР не назвали.
Жители Ростова рассказали «Блокнот Ростов», что с случае ЧС им предлагают прятаться в подвале, который не пригоден для длительного нахождения там. Речь идет об одном из домов на улице Орбитальной.
Жильцы обращались в местную управляющую компанию, но там проблемы в жалобах граждан не увидели, а альтернатив предложить не смогли.
Ростовчане же сравнили подвал с «полосой препятствий». По их словам, там сыро, грязно, нет света, а также не убраны трупы кошек и голубей.