В Ростове умер продюсер и управляющий клубами «GENIUS», «ЛЮДИ» и «ЛЯ-МАЖОР»

Высоцкий известен в Ростове как управляющий клубами GENIUS и «ЛЮДИ». Также он является соучредителем караоке-клуба «Голос», соучредителем и директором караоке «ЛЯ-МАЖОР». Среди его проектов «КВАДРО», «ЧИК-ЧИРИК», «ПИТЬ И ПЕТЬ», «УХО И МЕДВЕДЬ» и другие.