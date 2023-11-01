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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

В Ростове умер продюсер и управляющий клубами «GENIUS», «ЛЮДИ» и «ЛЯ-МАЖОР»

В Ростове умер продюсер и управляющий клубами «GENIUS», «ЛЮДИ» и «ЛЯ-МАЖОР»

1 ноября 2023, 15:01
Фото: visоtskysi.wixsitе.соm
В Ростове умер продюсер и управляющий клубами «GENIUS», «ЛЮДИ» и «ЛЯ-МАЖОР»
В Ростове скончался продюсер, музыкант и управляющий нескольких городских клубов и караоке, сообщил в социальных сетях фотограф Глеб Садов.

В Ростове на 53-ем году жизни умер известный шоумен, продюсер, ресторатор и музыкант Сергей Высоцкий. Ему стало плохо в больнице, после чего он скончался в реанимации.

Скончался Николай Пивоваров, руководивший Ростовской областью в 80-е годы
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Высоцкий известен в Ростове как управляющий клубами GENIUS и «ЛЮДИ». Также он является соучредителем караоке-клуба «Голос», соучредителем и директором караоке «ЛЯ-МАЖОР». Среди его проектов «КВАДРО», «ЧИК-ЧИРИК», «ПИТЬ И ПЕТЬ», «УХО И МЕДВЕДЬ» и другие.

Последние годы жизни Высоцкий посвятил ресторану London Pub. Недавно он анонсировал там новую развлекательную программу.

Ранее в Ростове скончался профессор и заслуженный врач Владимир Терентьев.

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