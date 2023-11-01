В Ростове умер продюсер и управляющий клубами «GENIUS», «ЛЮДИ» и «ЛЯ-МАЖОР»

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В Ростове на 53-ем году жизни умер известный шоумен, продюсер, ресторатор и музыкант Сергей Высоцкий. Ему стало плохо в больнице, после чего он скончался в реанимации.
Высоцкий известен в Ростове как управляющий клубами GENIUS и «ЛЮДИ». Также он является соучредителем караоке-клуба «Голос», соучредителем и директором караоке «ЛЯ-МАЖОР». Среди его проектов «КВАДРО», «ЧИК-ЧИРИК», «ПИТЬ И ПЕТЬ», «УХО И МЕДВЕДЬ» и другие.
Последние годы жизни Высоцкий посвятил ресторану London Pub. Недавно он анонсировал там новую развлекательную программу.
Ранее в Ростове скончался профессор и заслуженный врач Владимир Терентьев.