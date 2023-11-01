Власти Израиля объявили в розыск семью из Ростова, которая попала в плен к ХАМАС

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Израильские власти объявили в розыск трех ростовчан. Три недели назад они попали в плен к ХАМАС.
Среди пропавших 73-летняя Ирина Татти, её 50-летняя дочь Елена и 27-летний внук Александр. Председатель ростовской еврейской общины Михаил Потапов заявил Don Mash, что зять Ирины Татти Виталий Труфанов был убит в кибуце Нир-Оз.
Потапов добавил, что никакой информации о местонахождении ростовчан пока нет, единственным способом помочь в их поиске он назвал молитвы.
Ирина Татти много лет проработала в Ростове фтизиатром. После выхода на пенсию она переехала к дочери в Израиль. Они жили рядом с сектором Газа.