Власти Ростова демонтируют понтонный мост на Зеленый остров

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
До 11 ноября в Ростове демонтируют понтонный мост на Зеленый остров. Его снимают каждый год перед наступлением холодов и возвращают обратно весной.
Власти не уточнили, когда мост снова установят, вероятно, это будет середина апреля.
Мост на Зеленый остров представляет собой разборную конструкцию и находится в створе улицы 29-я линия.
Сообщалось о планах провести реконструкцию моста к Зеленому острову, чтобы без проблем добираться туда круглый год.
Ранее в Ростове возле понтонного моста едва не утонул житель Перми.