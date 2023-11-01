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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Власти Ростова демонтируют понтонный мост на Зеленый остров

Власти Ростова демонтируют понтонный мост на Зеленый остров

1 ноября 2023, 12:53
Фото: 1MI
Власти Ростова демонтируют понтонный мост на Зеленый остров
В Ростове до 11 ноября демонтируют понтонный мост на Зеленый остров, сообщили администрация города в комментариях в социальных сетях.

До 11 ноября в Ростове демонтируют понтонный мост на Зеленый остров. Его снимают каждый год перед наступлением холодов и возвращают обратно весной.

Власти не уточнили, когда мост снова установят, вероятно, это будет середина апреля.

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Мост на Зеленый остров представляет собой разборную конструкцию и находится в створе улицы 29-я линия.

Сообщалось о планах провести реконструкцию моста к Зеленому острову, чтобы без проблем добираться туда круглый год.

Ранее в Ростове возле понтонного моста едва не утонул житель Перми.

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