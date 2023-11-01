Вместо пресноводных рыб: медузы атакуют Азовское море из-за повышения солености

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Из-за повышения уровня солености Азовского моря там стало больше медуз. Иногда из-за их большого количества не видно самой глади воды. Ученый Клим Григоренко заявил «РБК Ростов», что специалисты ждали увеличения в Азовском море черноморских видов рыб, они должны был сменить там пресноводные виды.
«На самом деле, скачкообразно увеличилось количество медузы. Медуза ест пелагическую (плавающую в толще) икру предпочитающих соленую воду хамсы и кильки. Получилось, что пока осолонение привело не к смене рыбных сообществ, а к уменьшению рыбных запасов», — заключает ученый.
Ранее исследователи предупредили, что из-за осолонения Азовское море рискует стать частью Черного.