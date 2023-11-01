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Из-за повышения солености воды в Азовском море в Ростовской области стало много медуз

Вместо пресноводных рыб: медузы атакуют Азовское море из-за повышения солености

1 ноября 2023, 17:58
Фото: 1MI
Из-за повышения солености воды в Азовском море в Ростовской области стало много медуз

В Ростовской области медузы заполонили Азовское море из-за осолонения

Из-за повышения солености воды в Азовском море в Ростовской области стало много медуз, заявил ученый Клим Григоренко.

Из-за повышения уровня солености Азовского моря там стало больше медуз. Иногда из-за их большого количества не видно самой глади воды. Ученый Клим Григоренко заявил «РБК Ростов», что специалисты ждали увеличения в Азовском море черноморских видов рыб, они должны был сменить там пресноводные виды.

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«На самом деле, скачкообразно увеличилось количество медузы. Медуза ест пелагическую (плавающую в толще) икру предпочитающих соленую воду хамсы и кильки. Получилось, что пока осолонение привело не к смене рыбных сообществ, а к уменьшению рыбных запасов», — заключает ученый.

Ранее исследователи предупредили, что из-за осолонения Азовское море рискует стать частью Черного.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовское море#Черное море#RostovGazeta
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