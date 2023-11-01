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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:50

Всех посетителей заставили покинуть ТЦ «Плаза» в Ростове-на-Дону

Всех посетителей заставили покинуть ТЦ «Плаза» в Ростове-на-Дону

1 ноября 2023, 11:46
Фото: 45.mchs.gov.ru
Всех посетителей заставили покинуть ТЦ «Плаза» в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону провели эвакуацию в ТЦ «Плаза» днем 1 ноября

В Ростове-на-Дону на Западном днем в среду, 1 ноября, провели эвакуацию в торговом центре «Плаза», сообщили горожане в соцсетях.

По их словам, без предупреждения всех сотрудников и посетителей попросили покинуть торговый комплекс. Говорится, что в это время сработала пожарная сигнализация.

Сейчас люди находятся на улице и ждут, когда можно будет вернуться обратно. Автор рассказал, что никакой паники во время эвакуации не было.

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Всех посетителей заставили покинуть ТЦ «Плаза» в Ростове-на-Дону
Видео: vk.com / Это Ростов, детка!

«Бывает, есть плановые эвакуации и проверки сигнализации, ничего такого тут нет», — написали пользователи в комментариях.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало.

Ранее в Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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