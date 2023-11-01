Всех посетителей заставили покинуть ТЦ «Плаза» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
По их словам, без предупреждения всех сотрудников и посетителей попросили покинуть торговый комплекс. Говорится, что в это время сработала пожарная сигнализация.
Сейчас люди находятся на улице и ждут, когда можно будет вернуться обратно. Автор рассказал, что никакой паники во время эвакуации не было.
«Бывает, есть плановые эвакуации и проверки сигнализации, ничего такого тут нет», — написали пользователи в комментариях.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало.
Ранее в Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.