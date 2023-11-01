Задержанный в Ростове обвинил полицейских в избиении

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
На проспекте Ворошиловский возле одного из кафе местный житель ругался матом и пытался устроить драку с окружающими. После жалоб прибыли полицейские, попросившие дебошира показать документы, но тот отказался и оказал сопротивление.
«Полицейским пришлось применили силу и спецсредство — газ „Зверобой“, после чего мужчину доставили в отдел. В отношении него составили протокол, а он написал жалобу, что его избили», — сказано в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело пока не заводили, но материалы проверки передали следствию. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области.