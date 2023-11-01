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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Задержанный в Ростове обвинил полицейских в избиении

Задержанный в Ростове обвинил полицейских в избиении

1 ноября 2023, 12:39
Фото: Midjourney
Задержанный в Ростове обвинил полицейских в избиении

Задержанный обвинил полицейских в Ростове-на-Дону в жестоком обращении

В Ростове-на-Дону задержанный мужчина обвинил сотрудников ППС в слишком жестоком обращении с ним, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

На проспекте Ворошиловский возле одного из кафе местный житель ругался матом и пытался устроить драку с окружающими. После жалоб прибыли полицейские, попросившие дебошира показать документы, но тот отказался и оказал сопротивление.

«Полицейским пришлось применили силу и спецсредство — газ „Зверобой“, после чего мужчину доставили в отдел. В отношении него составили протокол, а он написал жалобу, что его избили», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что уголовное дело пока не заводили, но материалы проверки передали следствию. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее внук убил свою бабушку двумя молотками в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Полиция#Жалоба#Последние новости Ростова на сегодня#Задержание#Происшествия
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