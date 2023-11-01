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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Жителей Ростовской области оставят без земель из-за строительства трубы

Жителей Ростовской области оставят без земель из-за строительства трубы

1 ноября 2023, 09:48
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области оставят без земель из-за строительства трубы

Власти Ростовской области у жителей участки для размещения трубы

В Ростовской области планируется изъять для государственных нужд несколько участков земли, говорится в распоряжении правительства региона.

Всего планируется забрать девять земельных участков в Белокалитвинском районе. Часть принадлежит обычным людям, а другие — компаниям, таким как «Титовское» и «Крупно».

Причиной изъятия назвали размещение линейного объекта «Водоснабжение Белокалитвинского, Тацинского районов от Усть-Бобровского месторождения». Власти рассказали, что другие варианты его размещения отсутствуют.

Для строительства Западной хорды изымут 90 участков в Ростове-на-Дону
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В документе говорится, что владельцы земель получат за них выплаты. Но о суммах на данный момент информации нет.

Ранее стало известно, что для строительства Западной хорды изымут 90 участков в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выплаты#Строительство#Западная хорда#Земля#Водоснабжение#Труба#Белокалитвинский район#RostovGazeta
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