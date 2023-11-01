Жителей Ростовской области оставят без земель из-за строительства трубы

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Всего планируется забрать девять земельных участков в Белокалитвинском районе. Часть принадлежит обычным людям, а другие — компаниям, таким как «Титовское» и «Крупно».
Причиной изъятия назвали размещение линейного объекта «Водоснабжение Белокалитвинского, Тацинского районов от Усть-Бобровского месторождения». Власти рассказали, что другие варианты его размещения отсутствуют.
В документе говорится, что владельцы земель получат за них выплаты. Но о суммах на данный момент информации нет.
Ранее стало известно, что для строительства Западной хорды изымут 90 участков в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.