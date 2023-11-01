Жители Ростова рассказали об ужасах укрытий в подвалах домов

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Представитель совета дома на Орбитальной рассказала изданию, что подвалы с зданиях на этой улице не рассчитаны на прием людей. Она уточнила, что обращалась в управляющую компанию, но там проблему не увидели, а какие-либо альтернативы предложить не смогли.
«Она показала один из подвалов, который напоминает полосу препятствий. В нем грязно и сыро, а жильцы нашли здесь трупы кошки и голубей. Здесь есть много труб, которых в укрытии быть не должно», — уточнило издание.
Отмечается, что в подвале практически нет света. Женщина рассказала, что других вариантов жильцам никто предложить не может, а жалобы ни к чему не приводят.
Добавим, что официальной информации о состоянии укрытий не поступало.