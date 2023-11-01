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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:19

Жители Ростова рассказали об ужасах укрытий в подвалах домов

Жители Ростова рассказали об ужасах укрытий в подвалах домов

1 ноября 2023, 09:17
Фото: 1MI
Жители Ростова рассказали об ужасах укрытий в подвалах домов

Жители в Ростове-на-Дону шокированы укрытием на СЖМ на случай работы системы ПВО

Жителям Ростова-на-Дону на случай ЧС предлагают прятаться в подвале, который для этого не пригоден, сообщает Bloknot-rostov.

Представитель совета дома на Орбитальной рассказала изданию, что подвалы с зданиях на этой улице не рассчитаны на прием людей. Она уточнила, что обращалась в управляющую компанию, но там проблему не увидели, а какие-либо альтернативы предложить не смогли.

Новые укрытия могут появиться в Ростовской области
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«Она показала один из подвалов, который напоминает полосу препятствий. В нем грязно и сыро, а жильцы нашли здесь трупы кошки и голубей. Здесь есть много труб, которых в укрытии быть не должно», — уточнило издание.

Отмечается, что в подвале практически нет света. Женщина рассказала, что других вариантов жильцам никто предложить не может, а жалобы ни к чему не приводят.

Добавим, что официальной информации о состоянии укрытий не поступало.

Жители Ростова рассказали об ужасах укрытий в подвалах домов
Видео: Видео читатели «Блокнот Ростов» / 1MI

Ранее стало известно, что новые укрытия могут появиться в Ростовской области.

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