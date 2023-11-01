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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Жители Ростовской области смогут проголосовать дистанционно

Жители Ростовской области смогут проголосовать дистанционно

1 ноября 2023, 11:30
Фото: Избирком Ростовской области
В России проходит общероссийская тренировка по использованию технологии дистанционного электронного голосования. За две недели будут отработаны все этапы голосования, начиная от подачи заявления для голосования и заканчивая подсчетом голосов.

Проголосовать дистанционно могут и жители Ростовской области. Для этого им нужно подать заявление для участия в общероссийской тренировке ДЭГ, которая проходит с 1 по 13 ноября.

На главной странице личного кабинета на сайте госуслуги уже размещен баннер «Тренировка ДЭГ», нажав на который пользователь попадет на информационную страницу о проведении дистанционного электронного голосования с активной ссылкой «Проголосовать дистанционно». Далее система подскажет все необходимые действия.

Фото: Избирком Ростовской области

С 15 по 17 ноября все, кто успел подать заявление, смогут проголосовать дистанционно используя портала Госуслуги.

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