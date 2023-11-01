Жители Ростовской области смогут проголосовать дистанционно

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Проголосовать дистанционно могут и жители Ростовской области. Для этого им нужно подать заявление для участия в общероссийской тренировке ДЭГ, которая проходит с 1 по 13 ноября.
На главной странице личного кабинета на сайте госуслуги уже размещен баннер «Тренировка ДЭГ», нажав на который пользователь попадет на информационную страницу о проведении дистанционного электронного голосования с активной ссылкой «Проголосовать дистанционно». Далее система подскажет все необходимые действия.
С 15 по 17 ноября все, кто успел подать заявление, смогут проголосовать дистанционно используя портала Госуслуги.