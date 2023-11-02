Банк ДОМ. РФ снижает ставки по ипотечным кредитам на ИЖС

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
По новым условиям в рамках программы «Семейная ипотека» кредит на ИЖС можно оформить по ставке от 4,2 процента, по «Льготной на новостройки» — от 6,2 процента, «Дальневосточной» — от 1,2 процента. Ипотека для ИТ-специалистов будет доступна по ставке от 3,2 процента. Уточняется, что для зарплатных клиентов при дистанционном подтверждении доходов с помощью выписки, предоставленной Социальным фондом России, а также при строительстве объекта жилой недвижимости по договору подряда с применением счета эскроу действуют минимальные ставки.
Как отметил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, порядка 95 процентов сделок банка в сегменте ИЖС проводится в рамках указанных госпрограмм.
«Теперь мы ожидаем, что спрос на строительство своего дома увеличится на 30–40%. Ставки действительно привлекательные и, что важно, уже учитывают использование счетов эскроу, а это значит гарантированную сохранность вложений в стройку», — рассказал Алексей Косяков.
В соответствии с условиями государственных программ льготного ипотечного кредитования, размер займа не должен превышать 12 миллионов рублей. При ипотеке для ИТ-специалистов эта сумма составляет 18 миллионов рублей, при стандартной ипотеке — 30 миллионов рублей. Размер первоначального взноса должен быть не менее 20 процентов. Заявку на получение кредита можно подавать онлайн. На принятие решение о выдаче ипотеки в 80 процентах случаев уходит не более 1 минуты.