Банк ДОМ. РФ снижает ставки по ипотечным кредитам на ИЖС

По новым условиям в рамках программы «Семейная ипотека» кредит на ИЖС можно оформить по ставке от 4,2 процента, по «Льготной на новостройки» — от 6,2 процента, «Дальневосточной» — от 1,2 процента. Ипотека для ИТ-специалистов будет доступна по ставке от 3,2 процента. Уточняется, что для зарплатных клиентов при дистанционном подтверждении доходов с помощью выписки, предоставленной Социальным фондом России, а также при строительстве объекта жилой недвижимости по договору подряда с применением счета эскроу действуют минимальные ставки.