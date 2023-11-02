Банк «Центр-инвест» стал участником Российско-Китайского форума

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Форум состоялся в Китае с 23 по 25 октября, участником стал заместитель председателя Совета директоров, директор по инновациям банка «Центр-инвест» Юрий Богданов. Он успел провести несколько встреч с представителями организаций и банков Китая, а также поделился опытом регионального банка на юге страны.
Всего к форуму присоединились более 500 различных компаний из Китая, а также торговых и промышленных предприятий. Со стороны РФ присутствовали 50 представителей ведомств, организаций и госкомпаний.
Сам форум проводят для развития торгово-экономических отношений между странами в нескольких отраслях. Среди них промпроизводство, торговля товарами и услугами.
Денежный эквивалент товарооборота клиентов банка с партнерами из Китая за последние два года увеличился в три раза. В 2022 году он вырос на 85%, а с начала этого года — на 70%.
В этом году банк в первый раз представил годовой отчет и отчет устойчивого развития на китайском языке, а на сайте внедрили раздел для инвесторов на китайском языке. за счет этого повышается уровень доверия и скорость взаимодействия со стороны китайских партнеров банка.
В международной торговле для юга страны Китай является важным партнером. А форум позволяет открыть новые перспективы для сотрудничества в различных отраслях. Кроме того, стороны могут обмениваться лучшими практиками, все это соответствует ESG-стратегии банка.