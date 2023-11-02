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Published Сегодня, 14:53

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Updated Сегодня, 14:55

Банк «Центр-инвест» стал участником Российско-Китайского форума

Банк «Центр-инвест» стал участником Российско-Китайского форума

2 ноября 2023, 14:53
Фото: Банк «Центр-инвест»
Представитель банка «Центр-инвест» принял участие в Российско-Китайский форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества, на котором выступил с докладом.

Форум состоялся в Китае с 23 по 25 октября, участником стал заместитель председателя Совета директоров, директор по инновациям банка «Центр-инвест» Юрий Богданов. Он успел провести несколько встреч с представителями организаций и банков Китая, а также поделился опытом регионального банка на юге страны.

Всего к форуму присоединились более 500 различных компаний из Китая, а также торговых и промышленных предприятий. Со стороны РФ присутствовали 50 представителей ведомств, организаций и госкомпаний.

Сам форум проводят для развития торгово-экономических отношений между странами в нескольких отраслях. Среди них промпроизводство, торговля товарами и услугами.

Денежный эквивалент товарооборота клиентов банка с партнерами из Китая за последние два года увеличился в три раза. В 2022 году он вырос на 85%, а с начала этого года — на 70%.

В этом году банк в первый раз представил годовой отчет и отчет устойчивого развития на китайском языке, а на сайте внедрили раздел для инвесторов на китайском языке. за счет этого повышается уровень доверия и скорость взаимодействия со стороны китайских партнеров банка.

В международной торговле для юга страны Китай является важным партнером. А форум позволяет открыть новые перспективы для сотрудничества в различных отраслях. Кроме того, стороны могут обмениваться лучшими практиками, все это соответствует ESG-стратегии банка.

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