Большие планы на осень: Tele2 подготовила для ростовчан новые предложения

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В Ростовской области клиенты оператора смогут воспользоваться скидками при посещении термального комплекса Greenwich-Park в Таганроге, ресторанно-гостиничного комплекса Sher Hof в Азове, а также принять участие в программах «Мира квестов» и прокатиться на колесе обозрения в Ростове-на-Дону по выгодной цене.
Tele2 продолжает поддерживать образ жизни клиентов и предоставлять им дополнительные возможности. Осенью компания обновила программу лояльности «Больше» и добавила новые предложения. Используя возможности, которые доступны всем клиентам компании, можно приятно провести время и при этом значительно сэкономить.
Специальное предложение ждет ростовчан и гостей региона, которые захотят отдохнуть в термальном комплексе Greenwich-Park, который находится в Таганроге на берегу Азовского моря. В программу посещения входит несколько видов бань (русская, финская и хаммам-парная), а также альпийский соляной грот. Абоненты Tele2 получат здесь скидку на входные билеты в будние дни 30%, а в выходные дни — 20%.
Еще одно предложение, которое позволит провести насыщенно выходные дни или отпуск — размещение в ресторанно-гостиничном комплексе Sher Hof в Азове. Здесь гостей ждут современный спа-центр, открытый бассейн, ресторан и много других развлечений. Клиенты компании получат здесь скидку 30% на проживание в номерах «Стандарт», «Полулюкс», «Домик-люкс».
Для тех, кто хочет отдохнуть в Ростове-на-Дону и не выезжать за пределы города, предусмотрены разнообразные программы от «Мира квестов». Принять участие в любом из многочисленных квестов можно со скидкой 15%. В числе популярных — «Гарри и последний крестраж», «Тайна Зазеркалья», «Дом призраков», «Ночь в музее. Ограбление» и другие.
Кроме того, клиенты Tele2 могут посмотреть на Ростов-на-Дону с высоты 65 метров. Третье по высоте в России колесо обозрения «Одно небо» подарит яркие впечатления и станет отличным вариантом для семейного и дружеского отдыха. При посещении можно получить приятный бонус — в случае использования программы лояльности, второй билет будет идти в подарок.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Программа лояльности „Больше“ — это дополнительная приятная возможность для всех клиентов Tele2 получить бонусы от наших партнеров в самых разных категориях. Мы постоянно работаем над тем, чтобы их список расширялся в зависимости от интересов пользователей. В нем собраны десятки предложений в самых разных сферах — развлечения, образование, путешествия, рестораны, доставка на дом и многое другое. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно зайти в приложение „Мой Tele2“ или на сайт, выбрать оффер и активировать промокод. Уверен, что новые программы, которые мы запустили, помогут сделать осень насыщеннее и интереснее».