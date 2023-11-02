Большие планы на осень: Tele2 подготовила для ростовчан новые предложения

Для тех, кто хочет отдохнуть в Ростове-на-Дону и не выезжать за пределы города, предусмотрены разнообразные программы от «Мира квестов». Принять участие в любом из многочисленных квестов можно со скидкой 15%. В числе популярных — «Гарри и последний крестраж», «Тайна Зазеркалья», «Дом призраков», «Ночь в музее. Ограбление» и другие.