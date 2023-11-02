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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Будем экономить? : тарифы на электричество хотят пересмотреть в Ростовской области

Будем экономить? : тарифы на электричество хотят пересмотреть в Ростовской области

2 ноября 2023, 10:59
Фото: 1MI
Будем экономить? : тарифы на электричество хотят пересмотреть в Ростовской области

Систему тарифов на электричество хотят пересмотреть в Ростовской области

В России, в том числе Ростовской области, могут изменить подход к начислению платы за электроэнергию, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, правительство хочет перевести регионы на тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления. При таком походе будет один тариф за определенный объем потребленной электроэнергии, если лимит превысить, то тариф станет выше.

Издание пишет, что нововведения коснутся почти всех регионов страны. Но какие именно хотят установить тарифы, пока не раскрывается.

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Добавим, что с 1 июля 2024 года в стране пересмотрят тарифы на услуги ЖКХ.

Ранее RostovGazeta опубликовала материал о том, как сэкономить на оплате ЖКХ в Ростовской области в 2023 году. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электроэнергия#Услуги ЖКХ#Правительство#Оплата#Сэкономить#Регионы
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