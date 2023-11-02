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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Волгодонске произошла массовая драка с кавказцами

«Были вооружены палками»: в Волгодонске произошло массовое побоище с кавказцами

2 ноября 2023, 10:29
Фото: 1MI
В Волгодонске произошла массовая драка с кавказцами

В Волгодонске произошла массовая драка с участием 30 человек

В Волгодонске словесный конфликт с кавказцами на улице перерос в массовую драку, в которой участвовали десятки человек, сообщает Telegram-канал Readovka.

По информации канала, несколько парней что-то не поделили между собой и не смогли решить проблему на словах, поэтому решили разобраться на кулаках. Говорится, что некоторые были вооружены палками и бились «стенка на стенку».

«Участниками драки стали порядка 30 человек. О причинах конфликта информации нет», — говорится в публикации.

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«Были вооружены палками»: в Волгодонске произошла массовая драка с кавказцами
Видео: t.me/readovkanew

Между тем, в полиции сообщили о проводимой проверке по факту публикации в Интернете.

«Проверка направлена на установление и задержание участников потасовки, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего. Из больниц информации о пострадавших не было», — уточнили в УМВД.

Ранее стало известно, что полицейским из Ростова грозит увольнение за жесткое задержание хулигана.

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