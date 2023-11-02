«Были вооружены палками»: в Волгодонске произошло массовое побоище с кавказцами

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По информации канала, несколько парней что-то не поделили между собой и не смогли решить проблему на словах, поэтому решили разобраться на кулаках. Говорится, что некоторые были вооружены палками и бились «стенка на стенку».
«Участниками драки стали порядка 30 человек. О причинах конфликта информации нет», — говорится в публикации.
Между тем, в полиции сообщили о проводимой проверке по факту публикации в Интернете.
«Проверка направлена на установление и задержание участников потасовки, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего. Из больниц информации о пострадавших не было», — уточнили в УМВД.
Ранее стало известно, что полицейским из Ростова грозит увольнение за жесткое задержание хулигана.