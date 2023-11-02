Стало известно, какие грибы разрешат собирать в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Она рассказала «Дон-ТР», что со следующего года не будут наказывать за сбор таких грибов, как сморчок степной и подберезовик серый. Эти виды считаются популярными среди грибников.
«Красную книгу переиздают каждые 10 лет, а все это время эксперты проводят мониторинг включенных в нее видов. Со временем некоторые из них исключают», — уточнила Ермолаева.
Отмечается, что сейчас в списке есть 224 вида растений и 49 наименований грибов.
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До этого грибы выросли в автобусе №18 в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.