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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Часть съедобных грибов удалят из Красной книги Ростовской области

Стало известно, какие грибы разрешат собирать в Ростовской области

2 ноября 2023, 09:09
Фото: Midjourney
Часть съедобных грибов удалят из Красной книги Ростовской области

Часть съедобных грибов удалят из Красной книги Ростовской области

Часть включенных в Красную книгу Ростовской области грибов решили убрать из этого списка, сообщила доцент кафедры ботаники вуза Ольга Ермолаева.

Она рассказала «Дон-ТР», что со следующего года не будут наказывать за сбор таких грибов, как сморчок степной и подберезовик серый. Эти виды считаются популярными среди грибников.

«Красную книгу переиздают каждые 10 лет, а все это время эксперты проводят мониторинг включенных в нее видов. Со временем некоторые из них исключают», — уточнила Ермолаева.

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Отмечается, что сейчас в списке есть 224 вида растений и 49 наименований грибов.

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До этого грибы выросли в автобусе №18 в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Экология#Мониторинг#Туризм#Грибы#Последние новости Ростова на сегодня#Растения
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