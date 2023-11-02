Дома и авто: У экс-сотрудника ГИБДД Ростовской области изъяли имущество на 31 млн руб

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Аксайский район суд удовлетворил иск прокурора Ростовской области об изъятии в доход Российской Федерации имущества экс-сотрудника ГИБДД региона Дмитрия Горинова. У него нашли пять объектов недвижимости и два авто, общая сумма которых составила более 31 миллиона рублей.
Горинов занимал должность командира третьего взвода первой роты Донского отдельного батальона ДПС. Ранее его обвинили во взяточничестве. Имущество, которое изъяли у Горинова, было записано на его родственников. Сторона обвинения полагает, что дома и машины он приобрел на деньги со взяток, так как не указывал недвижимость в декларациях и не смог объяснить, откуда взял столь большие деньги на ее покупку.
Напомним, помимо Горинова, обвиняемыми по делу о коррупции в рядах ГИБДД, проходят сразу несколько человек. Взятки с водителей они брали с 2020 года по 2021 год. За деньги инспекторы даже закрывали глаза на наличие наркотиков в автомобиле. Сумма взяток только за один день могла достигать более 100 тысяч рублей.