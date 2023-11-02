Дома и авто: У экс-сотрудника ГИБДД Ростовской области изъяли имущество на 31 млн руб

Напомним, помимо Горинова, обвиняемыми по делу о коррупции в рядах ГИБДД, проходят сразу несколько человек. Взятки с водителей они брали с 2020 года по 2021 год. За деньги инспекторы даже закрывали глаза на наличие наркотиков в автомобиле. Сумма взяток только за один день могла достигать более 100 тысяч рублей.