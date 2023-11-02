Эксперт одобрил идею автоматизации проверки домашних заданий учителями

Эксперт сравнивает процесс выполнения домашних заданий в настоящее время с прошлым. В своем детстве ученики выполняли задания в тетрадях, затем сдавали их и уже после этого забывали о проделанной работе. Получив ответы и оценки, они переходили к другим делам. Однако, в цифровом решении дети могут выполнять задания и сразу же получать обратную связь, указывающую на ошибки. Это, по словам Арбузова, будет только способствовать повышению качества образования.