Эксперт одобрил идею автоматизации проверки домашних заданий учителями

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Такое решение вызвало интерес эксперта Алексея Арбузова, который подчеркнул важность понимания механизма и алгоритма проверки. Он признает, что в случае математических заданий автоматическая проверка возможна, но вызывает трудности представление о проверке сочинений по русскому языку или литературе. Несмотря на это, Арбузов считает, что если все механизмы просчитаны и учтены, это не должно негативно сказаться на качестве образования, пишет ИА RuNews24.ru.
Освобождение учителей от проверки домашних заданий позволит им более эффективно готовиться к основным урокам и распределить свое время более рационально. Арбузов отмечает, что хотя есть сомнения по реализации этой идеи, сама по себе она неплохая.
Эксперт сравнивает процесс выполнения домашних заданий в настоящее время с прошлым. В своем детстве ученики выполняли задания в тетрадях, затем сдавали их и уже после этого забывали о проделанной работе. Получив ответы и оценки, они переходили к другим делам. Однако, в цифровом решении дети могут выполнять задания и сразу же получать обратную связь, указывающую на ошибки. Это, по словам Арбузова, будет только способствовать повышению качества образования.