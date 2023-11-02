Фактов нет: полиция опровергла опасную стрельбу подростков на улице в Азове

Утром в социальных сетях сообщили о происшествии, которое якобы произошло в Азове. Там вечером подростки, дескать, на улице устроили опасные игры с пистолетом. Оружие принадлежало отцу одного из детей. Забава привела к ранению школьника — приятель случайно выстрелил из пистолета и угодил другу в живот.