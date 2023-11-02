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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Фактов нет: Полиция опровергла опасную стрельбу подростков на улице в Азове

Фактов нет: полиция опровергла опасную стрельбу подростков на улице в Азове

2 ноября 2023, 12:56
Фото: 1MI
Фактов нет: Полиция опровергла опасную стрельбу подростков на улице в Азове

В полиции опровергли стрельбу подростков на улице в Азове

В Азове и других городах Ростовской области не зафиксировано инцидентов, связанных со стрельбой подростков, утверждает МВД региона.

Утром в социальных сетях сообщили о происшествии, которое якобы произошло в Азове. Там вечером подростки, дескать, на улице устроили опасные игры с пистолетом. Оружие принадлежало отцу одного из детей. Забава привела к ранению школьника — приятель случайно выстрелил из пистолета и угодил другу в живот.

Подросток устроил стрельбу из пистолета на улице в Азове
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В полиции Ростовской области заявили, что подобного происшествия в регионе не регистрировалось.

«Указанные факты в Ростовской области зарегистрированы не были», — заключили в пресс-службе МВД.

Ранее неизвестные открыли стрельбу из машины в Ростове.

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