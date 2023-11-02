Фактов нет: полиция опровергла опасную стрельбу подростков на улице в Азове

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Утром в социальных сетях сообщили о происшествии, которое якобы произошло в Азове. Там вечером подростки, дескать, на улице устроили опасные игры с пистолетом. Оружие принадлежало отцу одного из детей. Забава привела к ранению школьника — приятель случайно выстрелил из пистолета и угодил другу в живот.
В полиции Ростовской области заявили, что подобного происшествия в регионе не регистрировалось.
«Указанные факты в Ростовской области зарегистрированы не были», — заключили в пресс-службе МВД.
Ранее неизвестные открыли стрельбу из машины в Ростове.