ФК «Ростов» смог победить «Урал» и не вылететь из Кубка России

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
На «Ростов Арене» завершился матч между футбольными клубами «Ростов» и «Урал». Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу желто-синих.
Победные голы ростовчанам принесли Виктор Мелехин и Николай Комличенко. У гостей отличился Гильерме Шеттине.
Победа в матче с «Уралом» позволила «Ростову» занять второе место в своей группе и попасть в плей-офф пути РПЛ.
Стоит отметить, что желто-синие вышли на матч без Валерия Карпина. Тот пропустил игру из-за дисквалификации и наблюдал за игрой с трибуны.
Ранее ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0.