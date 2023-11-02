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Published Сегодня, 20:05

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Updated Сегодня, 20:24

ФК "Ростов" одержал победу над "Уралом" со счетом 2:1

ФК «Ростов» смог победить «Урал» и не вылететь из Кубка России

2 ноября 2023, 20:05
Фото: ФК "Ростов"
ФК "Ростов" одержал победу над "Уралом" со счетом 2:1
ФК «Ростов» одержал победу над «Уралом» со счетом 2:1, матч проходил на «Ростов Арене».

На «Ростов Арене» завершился матч между футбольными клубами «Ростов» и «Урал». Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу желто-синих.

Победные голы ростовчанам принесли Виктор Мелехин и Николай Комличенко. У гостей отличился Гильерме Шеттине.

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Победа в матче с «Уралом» позволила «Ростову» занять второе место в своей группе и попасть в плей-офф пути РПЛ.

Стоит отметить, что желто-синие вышли на матч без Валерия Карпина. Тот пропустил игру из-за дисквалификации и наблюдал за игрой с трибуны.

Ранее ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0.

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