Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Первый из них, Василий Власов, был самым молодым депутатом нижней палаты на седьмом созыве. Его выбрали в 2016 году от ЛДПР. Однако депутатам предъявили обвинения в прогулах, поскольку он не являлся на заседаниях комиссии по регламенту, в которой был членом, более 40 дней. Закон предусматривает, что если депутат не выполняет свои обязанности в течение 30 и более календарных дней, его полномочия могут быть досрочно прекращены, пишет ИА RuNews24.ru.
Власов утверждал, что он участвовал в заседаниях и голосованиях комиссии удаленно, через опросное лицо. Он даже предоставил скриншоты решений аппарата комиссии о проведении заседаний онлайн и подтверждения своего участия в них.
Второй депутат, Вадим Белоусов, представлял партию «Справедливая Россия — За правду». Его осудили в прошлом году на 10 лет колонии за получение взятки в размере 3 миллиарда рублей и объявили в розыск. Он получал деньги за свою помощь в распределении госзаказов, связанных с содержанием, ремонтом и строительством дорог.
Вместе с тем, Белоусова, как и Власова, лишили места в парламенте из-за прогулов. Он не являлся на заседания профильного комитета более 30 дней и не выполнял свои депутатские обязанности. За прекращение полномочий Белоусова проголосовали 320 депутатов, а за Власова — 317. Их полномочия будут прекращены с 1 ноября 2023 года.