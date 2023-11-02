Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов

Первый из них, Василий Власов, был самым молодым депутатом нижней палаты на седьмом созыве. Его выбрали в 2016 году от ЛДПР. Однако депутатам предъявили обвинения в прогулах, поскольку он не являлся на заседаниях комиссии по регламенту, в которой был членом, более 40 дней. Закон предусматривает, что если депутат не выполняет свои обязанности в течение 30 и более календарных дней, его полномочия могут быть досрочно прекращены, пишет ИА RuNews24.ru.