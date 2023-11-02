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Posted 2 ноября 2023, 16:29

Published 2 ноября 2023, 16:29

Modified 2 ноября 2023, 16:31

Updated 2 ноября 2023, 16:31

Губернатор Голубев озаботился этническими конфликтами в Ростовской области

2 ноября 2023, 16:29
Губернатор Ростовской области призвал не допускать этнических конфликтов в регионе, эта тема обсуждалась на совещании в правительстве региона.

В правительстве Ростовской области решили обсудить проблему межэтнических и межрелигиозных конфликтов. К обсуждению подключили глав муниципалитетов и представителей правоохранительных органов.

Губернатор призвал глав администраций «чутко» следить за ситуацией на местах, чтобы не допустить возгорания этнических конфликтов. Глава региона призвал чиновников сотрудничать с правоохранительными структурами, диаспорами и представителями конфессий.

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«Необходимо реагировать на каждый сигнал, поступивший от жителей или появившийся в информационном пространстве. Меры реагирования должны быть незамедлительными и точными», — поручил Голубев.

Также он предупредил глав муниципалитетов о персональной ответственности за усугубление межэтнических противоречивей в регионе.

Ранее жителю Ростова огласили приговор за враждебные высказывания против кавказцев.

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