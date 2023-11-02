Губернатор Голубев озаботился этническими конфликтами в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В правительстве Ростовской области решили обсудить проблему межэтнических и межрелигиозных конфликтов. К обсуждению подключили глав муниципалитетов и представителей правоохранительных органов.
Губернатор призвал глав администраций «чутко» следить за ситуацией на местах, чтобы не допустить возгорания этнических конфликтов. Глава региона призвал чиновников сотрудничать с правоохранительными структурами, диаспорами и представителями конфессий.
«Необходимо реагировать на каждый сигнал, поступивший от жителей или появившийся в информационном пространстве. Меры реагирования должны быть незамедлительными и точными», — поручил Голубев.
Также он предупредил глав муниципалитетов о персональной ответственности за усугубление межэтнических противоречивей в регионе.
Ранее жителю Ростова огласили приговор за враждебные высказывания против кавказцев.