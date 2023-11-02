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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Губернатор Ростовской области рассказал, что сбили системы ПВО 2 ноября

Губернатор Ростовской области рассказал, что сбили системы ПВО 2 ноября

2 ноября 2023, 12:46
Фото: mil.ru/cc by 4.0
Губернатор Ростовской области рассказал, что сбили системы ПВО 2 ноября

Губернатор Ростовской области назвал подробности работы системы ПВО 2 ноября

В Ростовской области системе ПВО удалось поразить две воздушные цели в четверг, 2 ноября, сообщил губернатор Василий Голубев.

Система сработала дважды в четверг, о чем рассказал глава региона на своей странице в Telegram. Но местные жители узнали об этом раньше, так как отчетливо слышали звуки взрывов в небе.

Кроме того, они увидели белые следы в небе и делились друг с другом информацией в соцсетях. Теперь губернатор всех успокоил и рассказал, что на земле нет никаких разрушений.

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В данный момент в соцсетях пользователи активно обсуждают произошедшее и описывают свои эмоции, многие из них испугались грохота. Другие благодарят тех, их защищает.

«Наши военные самые лучшие, спасибо, что охраняете нас», — заявила одна из местных жительниц. Также пользователи попросили очевидцев не публиковать фотографии и видео в целях безопасности.

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