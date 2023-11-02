Губернатор Ростовской области рассказал, что сбили системы ПВО 2 ноября

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Система сработала дважды в четверг, о чем рассказал глава региона на своей странице в Telegram. Но местные жители узнали об этом раньше, так как отчетливо слышали звуки взрывов в небе.
Кроме того, они увидели белые следы в небе и делились друг с другом информацией в соцсетях. Теперь губернатор всех успокоил и рассказал, что на земле нет никаких разрушений.
В данный момент в соцсетях пользователи активно обсуждают произошедшее и описывают свои эмоции, многие из них испугались грохота. Другие благодарят тех, их защищает.
«Наши военные самые лучшие, спасибо, что охраняете нас», — заявила одна из местных жительниц. Также пользователи попросили очевидцев не публиковать фотографии и видео в целях безопасности.