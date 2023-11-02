«Игры и подарки»: что устроят на День народного единства в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
В рамках этого праздника культурные учреждения в Ростове проведут различные тематические мероприятия.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал, что основным событием праздника станет патриотическая акция под названием «Мы вместе». Она состоится в Зеленом театре парка имени Октябрьской революции. Там выступят лучшие артисты из Ростова, они подготовят яркие и интересные номера.
Также запланированы праздничные концерты с участием танцевальных коллективов и вокалистов в парках Максима Горького, 1 Мая, Николая Островского, Дружба и Октябрь.
В детском парке имени Вити Черевичкина и зоопарке для юных жителей Ростова-на-Дону состоится праздничная программа с мастер-классами.
Кроме того, во всех районах города молодежь будет раздавать прохожим маленькие флаги, которые станут памятными символами этого дня.
До 15 ноября жители Ростовской области могут принять участие в различных акциях, организованных в честь Дня народного единства.
Так, в онлайн-формате проводится игра, по правилам которой участники отвечают на вопросы о празднике, истории и культуре народов России. Организаторы разыграют памятные подарки среди тех, кто получит наибольшее количество баллов.
Также проходит акция «Поэтическая мозаика», где участникам предлагается перевести известные стихотворения на различные языки народностей России. Готовые видеоролики нужно разместить в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #Единынепобедимы.
Для вокальных и танцевальных коллективов организован онлайн-челлендж «Мы разные, мы русские». Участники должны показать свои творческие выступления — исполнить песни, танцевать или играть на музыкальных инструментах. Ролик или фото необходимо опубликовать в социальных сетях.
В рамках «Марафона культур» участникам предлагается рассказать о традициях и культуре своего региона, приготовить национальные блюда и поделиться рецептами на страницах в социальных сетях. Можно делать это в национальных костюмах и с приветственными словами на разных языках народов России.
Родственники участников СВО могут присоединиться к акции «За СВОих», записав видеоприветствие для бойцов нашей страны и опубликовав его в социальной сети «ВКонтакте».
В офлайн-формате по всей Ростовской области будет проводиться акция «Российская ленточка». Например, в парке имени Максима Горького представители «Ростовпатриотцентра» будут раздавать ленточки триколора жителям и гостям Ростова-на-Дону.
Также с 3 по 8 ноября «Волонтеры Победы» проведут викторину «Это Россия!» на улицах и в общественных местах по всей области. Участники смогут узнать больше о культуре разных народов и истории России.
Наконец, 15 ноября состоится онлайн-игра «С любовью о России», подготовленная «волонтерами. Участники погрузятся в историю, узнают о достижениях страны, посетят виртуальные уголки России и ее достопримечательности.
В конце этой недели россиян ожидают длинные выходные. День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает в этом году на субботу. Из-за этого выходной день переносится на рабочий, а именно на понедельник, 6 ноября.
Таким образом, выходные продлятся три дня — с субботы по понедельник: 4, 5 и 6 ноября. Такое расписание отдыха закреплено в производственном календаре на 2023 год, который был утвержден правительством России.
Перед наступающими выходными работников ждет сокращенная рабочая неделя. В связи с тем, что пятница является предпраздничным днем, продолжительность рабочего времени будет уменьшена на один час.
А также после долгих выходных россияне смогут насладиться короткой рабочей неделей. Она продлится всего четыре рабочих дня — со вторника по пятницу.
Ранее появилась информация, что Ростов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские праздники.