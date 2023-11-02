«Игры и подарки»: что устроят на День народного единства в Ростовской области

В конце этой недели россиян ожидают длинные выходные. День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает в этом году на субботу. Из-за этого выходной день переносится на рабочий, а именно на понедельник, 6 ноября.



Таким образом, выходные продлятся три дня — с субботы по понедельник: 4, 5 и 6 ноября. Такое расписание отдыха закреплено в производственном календаре на 2023 год, который был утвержден правительством России.



Перед наступающими выходными работников ждет сокращенная рабочая неделя. В связи с тем, что пятница является предпраздничным днем, продолжительность рабочего времени будет уменьшена на один час.