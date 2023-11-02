«Ищите женщину»: депутаты назвали причину массовой драки с «южанами» в Волгодонске

«У нас есть статья за разжигание межнациональной розни. Но я делал аналитику за прошлый год и обнаружил, что по этой статье наказание отбывают одни русские. Я не знаю, почему так происходит. Но мы видим наглядные примеры, как, будучи гостями, люди чувствуют себя хозяевами положения», — отмечает Алексей Мисан.