«Ищите женщину»: депутаты назвали причину массовой драки с «южанами» в Волгодонске

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Напомним, что по информации в Сети, в Волгодонске словесный конфликт перерос в массовую драку, в которой участвовали порядка тридцати человек.
В УМВД подчеркнули, что по полученным фактам проводится проверка. Устанавливают и задерживают участников потасовки, а также выясняют все обстоятельства произошедшего. Уточняется, что информации о пострадавших из больниц не поступало.
Уроженка Волгодонска, депутат Наталья Оськина рассказывает, что подобные столкновения Волгодонске были и прежде. Они всегда начинались одинаково. Чаще всего — на почве защиты чести женщин.
«Причем представители южных национальностей не просто оскорбляли девушку на улице. Южные граждане очень эмоционально реагировали на отказ русских девушек. Распускали руки, начинали караулить под домом. Происходило это целыми группами лиц — со вмешательством „старшего брата“ или „отца“. С другой стороны в конфликт вступали, как правило, соседи и товарищи. Поэтому столкновения нередко перерастали в массовые драки», — отмечает Оськина.
Депутат вспоминает «гвоздичный конфликт», который произошел в Волгодонске лет 25-30 назад.
«Тогда в городе появилось много ларьков с гвоздиками, где цены на цветы были максимально взвинчены. А когда русские пытались продавать дешевле, их били, разбивали их ларьки. В конечном итоге поднялись все жители Волгодонска: устроили бойкот, оцепили ларьки, и буквально в одну ночь „южным“ продавцам цветов пришлось покинуть город», — рассказывает собеседница.
Подобное в городе больше не повторялось. Теперь, по словам депутата, причина конфликтов стала скрываться в совсем ином.
«Сейчас любая стычка разных национальностей рассматривается на тему раздувания межнационального конфликта, оскорбления чужой религии. А никаких оскорблений религии или разжигания межнациональной розни по сути со стороны русских не существует. Мы видим лишь попытки защитить от попыток нападения со стороны других людей», — убеждена Оськина.
Депутат Госдумы от Ростовской области Евгений Бессонов считает, что драки всегда были и будут. Но сейчас, по мнению собеседника, они обострились — из-за безработицы, процветающей несправедливости и отсутствия идеологии.
«Проблемы накапливаются, и все это выливается на улицу», — говорит Бессонов.
Спикер добавляет, что если бы сейчас существовали пионеры, комсомольцы, шли комсомольские стройки, то люди занимались бы построением справедливого общества. Им некогда было бы участвовать в драках. Отсутствие должного воспитания и идеологии у подрастающего поколения усугубляет окружающая действительность.
«СМИ нам демонстрируют, как люди дерутся и выпивают. Нет добрых фильмов о нормальной жизни людей, о трудящихся, о путешествиях, о завоеваниях космоса. Кругом только о насилии и убийствах. Все это в итоге переходит на улицу. Это закономерное явление», — уверен депутат.
Уроженец Волгодонска депутат Алексей Мисан рассказывает, что причиной драки в Волгодонске стало спиртное. Оказалось, что в городе есть бар, который работает на вынос до десяти вечера, а спиртные напитки продает до трех часов ночи.
Именно в этом баре, по словам собеседника, за одним столом сидели русские ребята, а за другим — турки. Причем русских, по словам депутата, было всего лишь человека четыре.
«Об этом конфликте я узнал еще вчера. И только сегодня прочитал об этом в Сети. Драка была страшная. Трое человек лежали на полу, а четвертого парня били. Все это сопровождалось громкими криками на нерусском языке», — рассказывает Алексей Мисан.
Депутат делится мнением, что если бы волгодонский конфликт происходил с другим численным перевесом, то тогда на защиту своих граждан собрались бы все диаспоры.
«У нас есть статья за разжигание межнациональной розни. Но я делал аналитику за прошлый год и обнаружил, что по этой статье наказание отбывают одни русские. Я не знаю, почему так происходит. Но мы видим наглядные примеры, как, будучи гостями, люди чувствуют себя хозяевами положения», — отмечает Алексей Мисан.
Депутат рассказывает, что в некоторых первых классах школ Волгодонского района, из 20 детей, в лучшем случае учится 20% русских. Остальные — турки.
«Это навевает на мысль о подмене коренного населения. Но если сейчас не начать наводить порядок в строгом соблюдении законов нашей страны, то боюсь, что впоследствии, конфликтные процессы невозможно будет остановить. Так что, как бы через десятки лет все это не аукнулось нашим детям», — резюмирует собеседник.
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