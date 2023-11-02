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Published Сегодня, 14:38

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Updated Сегодня, 14:40

В МВД заявили, что уволили конвоира, передавшего наркотики заключенному в Ростове

Из МВД в Ростове уволили конвоира, передавшего наркотики заключенному прямо в суде

2 ноября 2023, 14:38
Фото: Midjourney
В МВД заявили, что уволили конвоира, передавшего наркотики заключенному в Ростове
Передавший в здании суда наркотики заключенному конвоир больше не работает в полиции, заявили в МВД Ростовской области.

В полиции прокомментировали громкий инцидент, связанный с передачей наркотиков заключенному. Запрещенные вещества приехавшему в суд из СИЗО обвиняемому отдал сопровождавший его конвоир. Передача включала в себя несколько грамм четырех видов наркотиков, среди них мефедрон, «Лирика» и «Трамадол» и гашиш.

Конвоир в Ростове передал заключенному наркотики прямо в здании суда
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Сам инцидент произошел 2 октября, а уже 6 октября конвоир был уволен.

«Собранные оперативниками собственной безопасности полицейского Главка материалы направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы», — заключили в пресс-службе МВД.

Ранее Baza сообщала, что наркотики у заключенного нашли сотрудники ФСИН, когда тот вернулся из суда в СИЗО. Им же мужчина и выдал конвоира, передавшего запрещенные вещества.

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