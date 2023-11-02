Из МВД в Ростове уволили конвоира, передавшего наркотики заключенному прямо в суде

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В полиции прокомментировали громкий инцидент, связанный с передачей наркотиков заключенному. Запрещенные вещества приехавшему в суд из СИЗО обвиняемому отдал сопровождавший его конвоир. Передача включала в себя несколько грамм четырех видов наркотиков, среди них мефедрон, «Лирика» и «Трамадол» и гашиш.
Сам инцидент произошел 2 октября, а уже 6 октября конвоир был уволен.
«Собранные оперативниками собственной безопасности полицейского Главка материалы направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы», — заключили в пресс-службе МВД.
Ранее Baza сообщала, что наркотики у заключенного нашли сотрудники ФСИН, когда тот вернулся из суда в СИЗО. Им же мужчина и выдал конвоира, передавшего запрещенные вещества.