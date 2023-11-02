Из МВД в Ростове уволили конвоира, передавшего наркотики заключенному прямо в суде

В полиции прокомментировали громкий инцидент, связанный с передачей наркотиков заключенному. Запрещенные вещества приехавшему в суд из СИЗО обвиняемому отдал сопровождавший его конвоир. Передача включала в себя несколько грамм четырех видов наркотиков, среди них мефедрон, «Лирика» и «Трамадол» и гашиш.