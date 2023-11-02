Как распознать признаки того, что пора искать новую работу

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Многие люди не испытывают истинной страсти к своей работе. Для некоторых даже сама мысль о том, что нужно идти на работу, вызывает негативные эмоции. Если задачи, которые предстоит решить, просто скучны и раздражают, то это явный сигнал о том, что пора начинать искать новую работу.
Психолог Сергей Костеренко объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что никакая работа не может быть вечной, и если она перестала удовлетворять важные потребности человека, то он может начать саботировать ее выполнение.
«Если вы постоянно хотите отвлечься от работы, значит, она не настолько интересна. Еще одним признаком является нежелание вставать по утрам. Возможно, это происходит из-за подсознательного нежелания заниматься рабочими обязанностями», — рассказал Костеренко.
Также эксперт отметил, что постоянные опоздания могут говорить о том, что работа больше не устраивает человека. Человек может стараться как можно дольше не приходить на работу.
«Ваши коллеги, которые раньше были милыми, вдруг начинают раздражать? Возможно, это связано не с ними, а с вашей работой, которая перестала вас устраивать. Вы просто терпите их», — добавил психолог.
Когда человек занимается делом, которое ему не приносит удовольствия, он страдает от хронической усталости. Эксперт объяснил, что усталость проявляется по-другому, когда работа приносит радость и помогает в развитии.
«Еще одним признаком того, что работа вам не подходит, являются частые болезни. Когда вы жертвуете собой и игнорируете свои потребности, ваш организм может принять решение требовать смены работы и прекращения самоиздевательства через болезнь», — отметил Костеренко.
Если ваша работа интересна только из-за зарплаты, а сам процесс работы вас не вдохновляет, то это точно не место, где стоит проводить большую часть своей жизни, считает психолог.
Слушайте себя и задайте себе честный вопрос: что вы чувствуете, думая о своей работе? Если все мысли негативные, то пришло время найти что-то новое — работу, которая соответствует вашим талантам и способностям, которая будет вас вдохновлять и радовать, заключил эксперт.