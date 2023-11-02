Как распознать признаки того, что пора искать новую работу

Многие люди не испытывают истинной страсти к своей работе. Для некоторых даже сама мысль о том, что нужно идти на работу, вызывает негативные эмоции. Если задачи, которые предстоит решить, просто скучны и раздражают, то это явный сигнал о том, что пора начинать искать новую работу.