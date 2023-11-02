Каждый пятый аборт в Ростовской области может привести к смерти

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Портал РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников Ростовского государственного медуниверситета рассказал, что каждое третье искусственное прерывание беременности хирургическим путем приводит к осложнениям, а 18% случаем заканчиваются летальным исходом. Кроме того, по мнению экспертов, аборт наносит психологическую травму и повышает риски возникновения проблем со здоровьем детей в последующие беременности.
По мнению специалистов, медикаментозные аборты значительно превосходят аборты, произведенные хирургическим путем, поскольку у них не только высокая эффективность, но и переносимость, которая позволяет женщинам пережить этот опыт без осложнений. Несмотря на это, женщинам настоятельно не рекомендуют проводить медикаментозный аборт самостоятельно, поскольку без наблюдения могут возникнуть осложнения — например, сохранится часть плодного яйца.
«Не представляю, как можно делать такую процедуру самостоятельно. […] Рассчитывать точный срок беременности умеет только доктор. Последствия — от бесплодия до летального исхода», — рассказала акушер-гинеколог Екатерина Варламова изданию.
Ранее ростовчанки рассказали о проблеме абортов.