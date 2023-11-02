Каждый пятый аборт в Ростовской области может привести к смерти

По мнению специалистов, медикаментозные аборты значительно превосходят аборты, произведенные хирургическим путем, поскольку у них не только высокая эффективность, но и переносимость, которая позволяет женщинам пережить этот опыт без осложнений. Несмотря на это, женщинам настоятельно не рекомендуют проводить медикаментозный аборт самостоятельно, поскольку без наблюдения могут возникнуть осложнения — например, сохранится часть плодного яйца.