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Published Сегодня, 10:19

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Каждый пятый аборт в Ростовской области может привести к смерти

Каждый пятый аборт в Ростовской области может привести к смерти

2 ноября 2023, 10:19
Фото: 1MI
Каждый пятый аборт в Ростовской области может привести к смерти

Каждый третий хирургический аборт в Ростовской области вызывает осложнения

В Ростовской области искусственное прерывание беременности приводит к осложнениям и гибели женщин, об этом сообщили специалисты РостГМУ.

Портал РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников Ростовского государственного медуниверситета рассказал, что каждое третье искусственное прерывание беременности хирургическим путем приводит к осложнениям, а 18% случаем заканчиваются летальным исходом. Кроме того, по мнению экспертов, аборт наносит психологическую травму и повышает риски возникновения проблем со здоровьем детей в последующие беременности.

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По мнению специалистов, медикаментозные аборты значительно превосходят аборты, произведенные хирургическим путем, поскольку у них не только высокая эффективность, но и переносимость, которая позволяет женщинам пережить этот опыт без осложнений. Несмотря на это, женщинам настоятельно не рекомендуют проводить медикаментозный аборт самостоятельно, поскольку без наблюдения могут возникнуть осложнения — например, сохранится часть плодного яйца.

«Не представляю, как можно делать такую процедуру самостоятельно. […] Рассчитывать точный срок беременности умеет только доктор. Последствия — от бесплодия до летального исхода», — рассказала акушер-гинеколог Екатерина Варламова изданию.

Ранее ростовчанки рассказали о проблеме абортов.

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