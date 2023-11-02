Конвоир в Ростове передал заключенному наркотики прямо в здании суда

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В Ростове конвоир смог снабдить заключенного сразу четырьмя видами наркотиков. Своеобразную посылку он ему передал прямо в здании Железнодорожного суда. Наркотики заключенный собирался забрать с собой в СИЗО.
О передаче запрещенных веществ договорились заранее. Известно, что полицейский отдал заключенному 10 грамм мефедрона, столько же гашиша, а также по 16 граммов «Лирики» и «Трамадола».
Однако наркотики у заключенного нашли сотрудники ФСИН, когда тот вернулся в СИЗО. Им же он признался, от кого получил вещества.
Сообщается, что в отношении конвоира уже возбуждены уголовные дела о распространении наркотиков и превышении должностных полномочий.
В полиции на запрос СМИ о происшествии пока не ответили. Не комментируют инцидент и в СК и ФСИН региона.
Ранее в СИЗО в Шахтах наркотики пытались передать в банке со сгущенкой.