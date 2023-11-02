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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Конвоир передал заключенному 4 вида наркотиков прямо в здании суда в Ростове

Конвоир в Ростове передал заключенному наркотики прямо в здании суда

2 ноября 2023, 14:07
Фото: Яндекс.Карты
Конвоир передал заключенному 4 вида наркотиков прямо в здании суда в Ростове
В Ростове конвоир передал заключенному несколько граммов наркотических средств прямо в здании суда, пишет Baza.

В Ростове конвоир смог снабдить заключенного сразу четырьмя видами наркотиков. Своеобразную посылку он ему передал прямо в здании Железнодорожного суда. Наркотики заключенный собирался забрать с собой в СИЗО.

О передаче запрещенных веществ договорились заранее. Известно, что полицейский отдал заключенному 10 грамм мефедрона, столько же гашиша, а также по 16 граммов «Лирики» и «Трамадола».

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Однако наркотики у заключенного нашли сотрудники ФСИН, когда тот вернулся в СИЗО. Им же он признался, от кого получил вещества.

Сообщается, что в отношении конвоира уже возбуждены уголовные дела о распространении наркотиков и превышении должностных полномочий.

В полиции на запрос СМИ о происшествии пока не ответили. Не комментируют инцидент и в СК и ФСИН региона.

Ранее в СИЗО в Шахтах наркотики пытались передать в банке со сгущенкой.

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