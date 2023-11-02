Корпорация МСП: Механизм «зонтичных» поручительств покрывает до 50% суммы кредита

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Бизнесмены, которые воспользовались правительственным инструментом господдержки, получили в этом году на 4% больше финансовой поддержки, чем за тот же период 2022 года, пишет tass.ru.
«Механизм „зонтичных“ поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным. Например, в случаях, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. Причем они получают возможность получить средства на приемлемых для них условиях. Покрывая до 50% суммы кредита, „зонтичные“ поручительства упрощают для предпринимателей предоставление залога. При этом они ничего стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и оформляются в одном окне вместе с кредитом», — отметил возглавляющий Корпорацию МСП Александр Исаевич.
По абсолютным показателям финансовой поддержки малого и среднего бизнеса за первые девять месяцев 2023 года были определены три лидирующих региона — Москва, Петербург и Подмосковье. В данных субъектах России предприниматели привлекли под «зонтичные» поручительства 40,1 миллиарда, 14,3 миллиарда и 13,3 миллиарда рублей соответственно. Далее следуют Краснодарский край и Свердловская область, где МСП за три квартала года получили 7,7 миллиарда и 6,9 миллиарда рублей кредитов.
За обозначенный период самый большой прирост финансовой поддержки организаций малого и среднего предпринимательства зафиксирован в таких сферах, как гостиничный бизнес и общественное питание. Общая сумма поддержки под «зонтичные» поручительства в этих отраслях увеличилась в 1,8 раза и по итогам сентября составила 4,9 миллиарда рублей. Также стоит отметить сферу услуг, где в период с января по сентябрь зафиксирован рост в 1,5 раза — до общей отметки 1,4 миллиарда рублей.
По объему выдачи кредитов под «зонтичные» поручительства лидируют такие кредитные организации, как Альфа-Банк (59 миллиардов рублей), Сбер (52 миллиарда рублей), Банк ВТБ (25 миллиардов рублей).
Применение механизма «зонтичных» поручительств было начато по поручению главы государства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый зампред российского правительства Андрей Белоусов.