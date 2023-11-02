rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Корпорация МСП: Механизм «зонтичных» поручительств покрывает до 50% суммы кредита

Корпорация МСП: Механизм «зонтичных» поручительств покрывает до 50% суммы кредита

2 ноября 2023, 08:04
Фото: 1MI
Малое и среднее предпринимательство за первые девять месяцев этого года привлекло под «зонтичные» поручительства кредитное финансирование более чем на 181,6 миллиарда рублей. Такие данные привела Корпорация МСП.

Бизнесмены, которые воспользовались правительственным инструментом господдержки, получили в этом году на 4% больше финансовой поддержки, чем за тот же период 2022 года, пишет tass.ru.

«Механизм „зонтичных“ поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным. Например, в случаях, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. Причем они получают возможность получить средства на приемлемых для них условиях. Покрывая до 50% суммы кредита, „зонтичные“ поручительства упрощают для предпринимателей предоставление залога. При этом они ничего стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и оформляются в одном окне вместе с кредитом», — отметил возглавляющий Корпорацию МСП Александр Исаевич.

По абсолютным показателям финансовой поддержки малого и среднего бизнеса за первые девять месяцев 2023 года были определены три лидирующих региона — Москва, Петербург и Подмосковье. В данных субъектах России предприниматели привлекли под «зонтичные» поручительства 40,1 миллиарда, 14,3 миллиарда и 13,3 миллиарда рублей соответственно. Далее следуют Краснодарский край и Свердловская область, где МСП за три квартала года получили 7,7 миллиарда и 6,9 миллиарда рублей кредитов.

За обозначенный период самый большой прирост финансовой поддержки организаций малого и среднего предпринимательства зафиксирован в таких сферах, как гостиничный бизнес и общественное питание. Общая сумма поддержки под «зонтичные» поручительства в этих отраслях увеличилась в 1,8 раза и по итогам сентября составила 4,9 миллиарда рублей. Также стоит отметить сферу услуг, где в период с января по сентябрь зафиксирован рост в 1,5 раза — до общей отметки 1,4 миллиарда рублей.

По объему выдачи кредитов под «зонтичные» поручительства лидируют такие кредитные организации, как Альфа-Банк (59 миллиардов рублей), Сбер (52 миллиарда рублей), Банк ВТБ (25 миллиардов рублей).

Применение механизма «зонтичных» поручительств было начато по поручению главы государства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый зампред российского правительства Андрей Белоусов.

Подпишитесь
Полицейским из Ростова грозит увольнение за жесткое задержание хулигана
Сегодня, 07:04
Ростовчане смогут не платить за провоз домашних животных в электричках
Сегодня, 06:47
Подросток устроил стрельбу из пистолета на улице в Азове
Сегодня, 06:46
Западные магазины вернутся в Ростов-на-Дону
Сегодня, 06:22
Стал известен гонорар ростовского рэпера Басты за новогодние корпоративы
Сегодня, 05:35
Синоптики рассказали, какая будет погода на длинных выходных в Ростове
Сегодня, 04:49