На Дону экс-депутат Госдумы РФ Варшавский вновь предстанет пред судом

Его подозревают в попытке хищения средств Россельхозбанка при строительстве завода по переработке зерна в Волгодонске, кроме того, мужчину обвиняют в злоупотреблении полномочиями при реализации проекта. Ранее Вадима Варшавского судили за неуплату налогов и хищение 2,8 миллиарда рублей.