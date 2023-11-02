На Дону экс-депутат Госдумы РФ Варшавский вновь предстанет пред судом

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Портал «Ъ» объявил, что в Ростове начался суд над бизнесменом Вадимом Варшавским. Это уже третий судебный процесс в отношении экс-депутата Госдумы РФ.
Его подозревают в попытке хищения средств Россельхозбанка при строительстве завода по переработке зерна в Волгодонске, кроме того, мужчину обвиняют в злоупотреблении полномочиями при реализации проекта. Ранее Вадима Варшавского судили за неуплату налогов и хищение 2,8 миллиарда рублей.
По данным «Ъ», подозреваемый не признает вину по этим обвинениям, главный аргумент в пользу его невиновности тот факт, что Варшавский вложил в проект два миллиарда рублей личных средств.
Ранее имущество Варшавского выставили на торги.