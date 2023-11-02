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Published Сегодня, 08:26

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Updated Сегодня, 08:28

На Дону экс-депутат Госдумы РФ Варшавский вновь предстанет пред судом

На Дону экс-депутат Госдумы РФ Варшавский вновь предстанет пред судом

2 ноября 2023, 08:26
Фото: Midjourney
На Дону экс-депутат Госдумы РФ Варшавский вновь предстанет пред судом

В Ростове начался суд над бывшим депутатом Госдумы РФ Варшавским

В Ростове начался процесс над экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Ъ» объявил, что в Ростове начался суд над бизнесменом Вадимом Варшавским. Это уже третий судебный процесс в отношении экс-депутата Госдумы РФ.

Его подозревают в попытке хищения средств Россельхозбанка при строительстве завода по переработке зерна в Волгодонске, кроме того, мужчину обвиняют в злоупотреблении полномочиями при реализации проекта. Ранее Вадима Варшавского судили за неуплату налогов и хищение 2,8 миллиарда рублей.

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По данным «Ъ», подозреваемый не признает вину по этим обвинениям, главный аргумент в пользу его невиновности тот факт, что Варшавский вложил в проект два миллиарда рублей личных средств.

Ранее имущество Варшавского выставили на торги.

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