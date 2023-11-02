Переезд из «однушки» в «трешку» в Ростове оказался дешевле, чем в Краснодаре

Если говорить о новостройках, то разница окажется и того больше — 87%. За переезд придется отдать 3,8 миллиона рублей, так как «однушка» в новом доме в Ростове обойдется в среднем в 4,4 миллиона рублей, а «трешка» — в 8,2 миллиона рублей.