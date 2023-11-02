Переезд из «однушки» в «трешку» в Ростове оказался дешевле, чем в Краснодаре

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Аналитики подсчитали, сколько денег нужно потратить жителям разных городов России, чтобы переселиться из однокомнатной квартиры в трехкомнатную.
Выяснилось, что в Ростове разница составит 72%. Переезд обойдется в 2,9 миллиона рублей, так как однокомнатная квартира в городе сейчас стоит 4,1 миллиона рублей, а трехкомнатная — почти семь миллионов. Речь идет о вторичном рынке.
Если говорить о новостройках, то разница окажется и того больше — 87%. За переезд придется отдать 3,8 миллиона рублей, так как «однушка» в новом доме в Ростове обойдется в среднем в 4,4 миллиона рублей, а «трешка» — в 8,2 миллиона рублей.
В соседнем Краснодаре на вторичном рынке переплата за переезд составит 87%. Там однокомнатная квартира стоит 4,1 миллиона рублей, а трехкомнатная — 7,7 миллиона рублей.
На первичном рынке жилья в Краснодаре также, как и в Ростове, придется отдать за переезд 4,4 миллиона рублей.
Ранее в Ростове одобрили строительство ЖК на улице Таганрогской.