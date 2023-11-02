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Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

В Ростове переезд из однокомнатной квартиры в трехкомнатную обойдется в 2,9 миллиона рублей

Переезд из «однушки» в «трешку» в Ростове оказался дешевле, чем в Краснодаре

2 ноября 2023, 17:19
Фото: pxhere.com
В Ростове переезд из однокомнатной квартиры в трехкомнатную обойдется в 2,9 миллиона рублей
В Ростове переезд из однокомнатной квартиры в трехкомнатную обойдется в 2,9 миллиона рублей, подсчитали аналитики «Яндекс. Недвижимость».

Аналитики подсчитали, сколько денег нужно потратить жителям разных городов России, чтобы переселиться из однокомнатной квартиры в трехкомнатную.

Выяснилось, что в Ростове разница составит 72%. Переезд обойдется в 2,9 миллиона рублей, так как однокомнатная квартира в городе сейчас стоит 4,1 миллиона рублей, а трехкомнатная — почти семь миллионов. Речь идет о вторичном рынке.

Если говорить о новостройках, то разница окажется и того больше — 87%. За переезд придется отдать 3,8 миллиона рублей, так как «однушка» в новом доме в Ростове обойдется в среднем в 4,4 миллиона рублей, а «трешка» — в 8,2 миллиона рублей.

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В соседнем Краснодаре на вторичном рынке переплата за переезд составит 87%. Там однокомнатная квартира стоит 4,1 миллиона рублей, а трехкомнатная — 7,7 миллиона рублей.

На первичном рынке жилья в Краснодаре также, как и в Ростове, придется отдать за переезд 4,4 миллиона рублей.

Ранее в Ростове одобрили строительство ЖК на улице Таганрогской.

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