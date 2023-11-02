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Published Сегодня, 06:46

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Updated Сегодня, 06:48

Подросток устроил стрельбу из пистолета на улице в Азове

Подросток устроил стрельбу из пистолета на улице в Азове

2 ноября 2023, 06:46
Фото: 1MI
Подросток устроил стрельбу из пистолета на улице в Азове

Вооруженный подросток выстрелил в ребенка на улице в Азове

В Ростовской области несовершеннолетний получил ранение во время игры с пистолетом, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, подростки устроили опасные игры с пистолетом, который принадлежит отцу одного из них. Говорится, что это привело к ранению несовершеннолетнего.

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Вооруженный подросток выстрелил в ребенка на улице в Азове
Видео: t.me/etorostov

«Один из подростков промахнулся и попал в живот другу. Пострадавший в больнице», — сказано в сообщении. В каком он находится состоянии, не раскрывается.

К публикации добавлено видео, на котором показан момент стрельбы.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее бывший участник СВО не признал вину в стрельбе по полицейским в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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