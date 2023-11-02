Подросток устроил стрельбу из пистолета на улице в Азове

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
По их словам, подростки устроили опасные игры с пистолетом, который принадлежит отцу одного из них. Говорится, что это привело к ранению несовершеннолетнего.
«Один из подростков промахнулся и попал в живот другу. Пострадавший в больнице», — сказано в сообщении. В каком он находится состоянии, не раскрывается.
К публикации добавлено видео, на котором показан момент стрельбы.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее бывший участник СВО не признал вину в стрельбе по полицейским в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.