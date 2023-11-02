Полицейским из Ростова грозит увольнение за жесткое задержание хулигана

В среду, 1 ноября, стало известно, что сотрудников ППС Ростова обвинили в жестоком задержании хулигана. По информации Telegram-канала «Чё по Ростову», нарушителя общественного порядка задержали у паба «Добрый Эль» в центре Ростова. Полицию вызвали после того, как агрессивный мужчина сыпал бранью и пытался спровоцировать драку с окружающими.