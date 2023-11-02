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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 07:06

Полицейским из Ростова грозит увольнение за жесткое задержание хулигана

Полицейским из Ростова грозит увольнение за жесткое задержание хулигана

2 ноября 2023, 07:04
Фото: Midjourney
Полицейским из Ростова грозит увольнение за жесткое задержание хулигана

В Ростове полицейских обвинили в жестоком задержании дебошира

В Ростове сотрудникам полиции грозит увольнение после задержания нарушителя общественного порядка, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ростовской области.

В среду, 1 ноября, стало известно, что сотрудников ППС Ростова обвинили в жестоком задержании хулигана. По информации Telegram-канала «Чё по Ростову», нарушителя общественного порядка задержали у паба «Добрый Эль» в центре Ростова. Полицию вызвали после того, как агрессивный мужчина сыпал бранью и пытался спровоцировать драку с окружающими.

К месту происшествия прибыли двое сержантов, которые потребовали дебошира прекратить, однако он проигнорировал их законные требования и якобы начал сопротивляться. Полицейским, по предварительной информации, пришлось применить силу и даже газ «Зверобой». Хулиган подобного обращения не простил и написал жалобу из-за неправомерного применения спецсредств.

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В донской полиции объявили, что полицейские действительно задержали гражданина за мелкое хулиганство в сентябре 2023 года.

«В настоящее время оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области в ходе проверочных мероприятий установлен факт возможно противоправных действий, допущенных во время задержания сотрудниками полка ППС Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону», — сказано в сообщении.

Материалы проверки уже направили в правоохранительные органы для принятия решения, если вина подозреваемых будет доказана — их уволят из органов, а самим мужчинам придется понести наказание согласно действующему законодательству.

Ранее дончанин обвинил сотрудников ДПС в пьянстве.

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