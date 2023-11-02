rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Портреты участников СВО выставили рядом с администрацией Ростова

Портреты участников СВО выставили рядом с администрацией Ростова

2 ноября 2023, 14:15
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Портреты участников СВО выставили рядом с администрацией Ростова

Аллея Героев СВО появилась в Ростове у парка им. Горького

На Большой Садовой установили стенды с портретами участников спецоперации, рассказала администрация города.

В Ростове рядом с администрацией города появилась Аллея Героев. Она расположена на участке Большой Садовой улицы, рядом с парком имени Горького.

Аллея представляет собой стенды с портретами и именами героев спецоперации.

«Продвинулись за время СВО»: ростовский депутат Бородай поддержал идею кибервойск
Узнать подробнее
Аллея представляет собой стенды с портретами и именами героев спецоперации.Аллея представляет собой стенды с портретами и именами героев спецоперации.
Аллея представляет собой стенды с портретами и именами героев спецоперации.Аллея представляет собой стенды с портретами и именами героев спецоперации.
Аллея представляет собой стенды с портретами и именами героев спецоперации.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону

«Она посвящена участникам Специальной военной операции, защитникам Отечества, проявившим мужество, силу духа, стойкость и выдержку», — сообщили чиновники.

Ранее в Ростовской области 49-летний казак избил малолетнего сына участника спецоперации.

Читайте также:
В Ростовской области больницы получат 32 млн рублей для помощи пациентам с диабетомВ Ростовской области на развитие инфраструктуры сел потратят более 982 млн рублейСкоростной трамвай в Ростове пустят по выделенным полосам
#Общество#Город#Касается каждого#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СВО#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Над Ростовской областью поразили воздушные цели, а жители устроили массовое побоище
Сегодня, 14:53
«Ищите женщину»: депутаты назвали причину массовой драки с «южанами» в Волгодонске
Сегодня, 14:47
Из МВД в Ростове уволили конвоира, передавшего наркотики заключенному прямо в суде
Сегодня, 14:38
Экономист рассказал, когда ростовчане полностью уйдут от наличных денег
Сегодня, 14:19
«Получили от спонсоров»: политолог заявил, почему ВСУ пытаются бить по дельте Дона
Сегодня, 14:34
Старейшина лидеров общественного мнения в новых регионах России о своем пути домой
Сегодня, 13:31