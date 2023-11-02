Портреты участников СВО выставили рядом с администрацией Ростова

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В Ростове рядом с администрацией города появилась Аллея Героев. Она расположена на участке Большой Садовой улицы, рядом с парком имени Горького.
Аллея представляет собой стенды с портретами и именами героев спецоперации.
«Она посвящена участникам Специальной военной операции, защитникам Отечества, проявившим мужество, силу духа, стойкость и выдержку», — сообщили чиновники.
Ранее в Ростовской области 49-летний казак избил малолетнего сына участника спецоперации.