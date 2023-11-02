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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Появилось видео ликвидации ПВО второй воздушной цели в Ростовской области

Появилось видео работы системы ПВО по воздушной цели в Ростовской области

2 ноября 2023, 12:28
Фото: mil.ru/cc by 4.0
Появилось видео ликвидации ПВО второй воздушной цели в Ростовской области
В Ростовской области за минувший час уже дважды сработала система ПВО, уничтожение второй воздушной цели попало на видео.

В Ростовской области система ПВО ликвидировала две воздушные цели — первую в 14.17, а вторую — в 14.40. Известно, что атаки произошли в небе над Азовом.

В сети появилось видео работы ПВО во время ликвидации второго объекта. Сначала слышен звук взрыва, после чего в небе появляются инверсионные следы.

Воздушную цель поразили системы ПВО над Ростовской областью
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Появилось видео ликвидации ПВО второй воздушной цели в Ростовской области
Видео: ТГ Азов Сабытия / ТГ don_mash

Губернатор Василий Голубев заявил, что последствия работы ПВО уточняются оперативными службами.

«Военные выполняют свою работу», — заключил он.

Ранее генерал Попов рассказал, какая точность может быть у систем ПВО в Ростовской области.

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