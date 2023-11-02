Появилось видео работы системы ПВО по воздушной цели в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Ростовской области система ПВО ликвидировала две воздушные цели — первую в 14.17, а вторую — в 14.40. Известно, что атаки произошли в небе над Азовом.
В сети появилось видео работы ПВО во время ликвидации второго объекта. Сначала слышен звук взрыва, после чего в небе появляются инверсионные следы.
Губернатор Василий Голубев заявил, что последствия работы ПВО уточняются оперативными службами.
«Военные выполняют свою работу», — заключил он.
Ранее генерал Попов рассказал, какая точность может быть у систем ПВО в Ростовской области.