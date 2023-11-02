«Получили от спонсоров»: политолог заявил, почему ВСУ пытаются бить по дельте Дона

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Напомним, что 2 ноября в Ростовской области сработала система ПВО.
Первоначально о звуке взрыва над Азовом сообщили местные жители. Они рассказали, что от звука у них задрожали стекла и дома. Власти подтвердили, что система ПВО сработала дважды.
Политолог разъясняет, что ситуация объяснима — Украина получила деньги от своих спонсоров, наметила цели и пытается наносить удары. Для этого выбран путь с выходом на Азовское море, вдоль дельты Дона.
«Ранее интенсивность попыток ударов была меньше — они проверяли этот путь», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Вопрос о том, как долго Украина будет продолжать попытки атаки донского края пока остается открытым. По словам политолога, это зависит от того, как долго спонсоры Украины будут оказывать ей помощь.
«В этот раз, наверняка, помощь была оказана хорошо, раз мы часто наблюдаем работу ПВО. А как только деньги закончатся — они будут ждать следующего транша. Пока Украина получает финансирование за пределами своей страны, изменений в Ростовской области ждать не следует. Придется постоянно держать ПВО в статусе боеготовности и отражать атаки. Пока это получается успешно», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что разрушений на земле в результате работы ПВО 2 ноября нет.