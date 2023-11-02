«Получили от спонсоров»: политолог заявил, почему ВСУ пытаются бить по дельте Дона

«В этот раз, наверняка, помощь была оказана хорошо, раз мы часто наблюдаем работу ПВО. А как только деньги закончатся — они будут ждать следующего транша. Пока Украина получает финансирование за пределами своей страны, изменений в Ростовской области ждать не следует. Придется постоянно держать ПВО в статусе боеготовности и отражать атаки. Пока это получается успешно», — резюмирует эксперт.