Приехали спасатели: ТЦ «Талер» эвакуировали в Ростове из-за взрыва на трансформаторе

Позже выяснилось, что причиной происшествия стал взрыв трансформатора рядом со «Вкусно — и точка». Сейчас к месту ЧП прибыли спасатели. Они занимаются ликвидацией возгорания. Очевидцы сообщают, что пострадавших в результате инцидента нет.