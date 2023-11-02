Приехали спасатели: ТЦ «Талер» эвакуировали в Ростове из-за взрыва на трансформаторе

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
В Ростове эвакуировали посетителей торгового центра «Талер». Он находится на улице Зорге. Посетители выходили через аварийные выходы. В ТЦ эвакуацию объяснили задымлением в одном из помещений.
Позже выяснилось, что причиной происшествия стал взрыв трансформатора рядом со «Вкусно — и точка». Сейчас к месту ЧП прибыли спасатели. Они занимаются ликвидацией возгорания. Очевидцы сообщают, что пострадавших в результате инцидента нет.
В МЧС региона происшествие не комментировали.
Ранее из-за листопада в Ростове эвакуировали банк.