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Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

В Ростове на Западном эвакуировали торговый центр "Талер"

Приехали спасатели: ТЦ «Талер» эвакуировали в Ростове из-за взрыва на трансформаторе

2 ноября 2023, 16:14
Фото: 1MI
В Ростове на Западном эвакуировали торговый центр "Талер"

ТЦ «Талер» эвакуировали в Ростове из-за взрыва на трансформаторе

В Ростове на Западном эвакуировали торговый центр «Талер», сообщают в социальных сетях очевидцы.

В Ростове эвакуировали посетителей торгового центра «Талер». Он находится на улице Зорге. Посетители выходили через аварийные выходы. В ТЦ эвакуацию объяснили задымлением в одном из помещений.

В Ростове на Западном эвакуировали торговый центр "Талер"
Видео: Telegram-канал "Ростов Главный"

Позже выяснилось, что причиной происшествия стал взрыв трансформатора рядом со «Вкусно — и точка». Сейчас к месту ЧП прибыли спасатели. Они занимаются ликвидацией возгорания. Очевидцы сообщают, что пострадавших в результате инцидента нет.

В Ростове на Западном эвакуировали торговый центр "Талер"
Видео: Telegram-канал "Ростов главный"

В МЧС региона происшествие не комментировали.

Ранее из-за листопада в Ростове эвакуировали банк.

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