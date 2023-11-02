Пробка в 5 километров сковала трассу М-4 районе Шахт в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в районе Шахт. Затор протянулся от Аютинского до Марьевки в обоих направлениях. Вероятно, пробка собралась из-за дорожных работ на развилке.
В ГИБДД о происшествиях на трассе не сообщали.
Автомобилистов просят заранее продумать свой маршрут и альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в дорожном заторе.
Ранее в Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозом.