Пробка в 5 километров сковала трассу М-4 районе Шахт в Ростовской области

Пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в районе Шахт. Затор протянулся от Аютинского до Марьевки в обоих направлениях. Вероятно, пробка собралась из-за дорожных работ на развилке.

Новые камеры для фиксации нарушений появятся на дорогах Ростовской области

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Ранее в Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозом.

Автомобилистов просят заранее продумать свой маршрут и альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в дорожном заторе.

В ГИБДД о происшествиях на трассе не сообщали.

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