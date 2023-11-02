rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Дорожные работы: пробка в 5 км сковала М-4 районе Шахт в Ростовской области

Пробка в 5 километров сковала трассу М-4 районе Шахт в Ростовской области

2 ноября 2023, 15:18
Фото: 1MI
Дорожные работы: пробка в 5 км сковала М-4 районе Шахт в Ростовской области
Пробка в несколько километров образовалась в районе Шахт Ростовской области из-за дорожных работ, сообщают «Яндекс. Карты».

Пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в районе Шахт. Затор протянулся от Аютинского до Марьевки в обоих направлениях. Вероятно, пробка собралась из-за дорожных работ на развилке.

Новые камеры для фиксации нарушений появятся на дорогах Ростовской области
Узнать подробнее
Пробка в 5 км сковала трассу М-4 в районе Шахт Ростовской областиПробка в 5 км сковала трассу М-4 в районе Шахт Ростовской области
Пробка в 5 км сковала трассу М-4 в районе Шахт Ростовской области
Фото: Яндекс.Карты

В ГИБДД о происшествиях на трассе не сообщали.

Автомобилистов просят заранее продумать свой маршрут и альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в дорожном заторе.

Ранее в Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозом.

Читайте также:
В Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 гражданВ Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозомВ Ростовской области с начала года жертвами ДТП на железной дороге стали 49 человек
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Пробки в Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
Над Ростовской областью поразили воздушные цели, а жители устроили массовое побоище
Сегодня, 14:53
«Ищите женщину»: депутаты назвали причину массовой драки с «южанами» в Волгодонске
Сегодня, 14:47
Из МВД в Ростове уволили конвоира, передавшего наркотики заключенному прямо в суде
Сегодня, 14:38
Экономист рассказал, когда ростовчане полностью уйдут от наличных денег
Сегодня, 14:19
«Получили от спонсоров»: политолог заявил, почему ВСУ пытаются бить по дельте Дона
Сегодня, 14:34
Старейшина лидеров общественного мнения в новых регионах России о своем пути домой
Сегодня, 13:31