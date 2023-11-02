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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

«Вопрос непростой»: ростовский депутат Бородай высказался о кибервойсках в России

«Продвинулись за время СВО»: ростовский депутат Бородай поддержал идею кибервойск

2 ноября 2023, 09:19
Фото: pinguino k/CC BY 2.0 DEED/flickr.com
«Вопрос непростой»: ростовский депутат Бородай высказался о кибервойсках в России

Депутат Госдумы от Ростовской области Бородай поддержал идею создания кибервойск

Депутат Госдумы Александр Бородай поддержал появившуюся инициативу создать кибервойска в стране, говорится на его странице в Telegram.
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СВО

Он рассказал изданию News.ру, что России необходим такой род войск, но какие именно задачи он будет выполнять, пока не совсем понятно. По его словам, спецоперация дала колоссальный толчок научно-техническому прогрессу.

«Сейчас огромную роль играют цифровизация и все элементы научно-технического прогресса. Мы отлично продвинулись за полтора года СВО», — рассказал депутат.

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Однако о каких-либо сроках создания кибервойск пока информации не появлялось.

До этого Бородай призвал не пускать релокантов в Россию. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого депутат рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины.

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