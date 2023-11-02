«Продвинулись за время СВО»: ростовский депутат Бородай поддержал идею кибервойск

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Он рассказал изданию News.ру, что России необходим такой род войск, но какие именно задачи он будет выполнять, пока не совсем понятно. По его словам, спецоперация дала колоссальный толчок научно-техническому прогрессу.
«Сейчас огромную роль играют цифровизация и все элементы научно-технического прогресса. Мы отлично продвинулись за полтора года СВО», — рассказал депутат.
Однако о каких-либо сроках создания кибервойск пока информации не появлялось.
До этого Бородай призвал не пускать релокантов в Россию. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого депутат рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины.