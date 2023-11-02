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Updated Сегодня, 05:50

Работу общественного транспорта продлят в Ростове-на-Дону 2 ноября

Работу автобусов изменят в Ростове из-за футбольного матча

2 ноября 2023, 05:48
Фото: 1MI

Работу общественного транспорта продлят в Ростове-на-Дону 2 ноября

В Ростове-на-Дону в четверг, 2 ноября, продлят работу общественного транспорта из-за футбольного матча, сообщили в городской администрации.

В этот день встретятся команды «Ростов» и «Урал», матч начнется в 20.45 мск. Из-за этого с 18 до 23 часов будет организована работа дополнительного графика на маршруте №39, автобусы на котором будут курсировать до остановки «Городской пляж».

Рядом со стадионом проезжают автобусы № 8, 49, 65а, а также троллейбусы № 7. На этих маршрутах можно добраться и до «Ростов-Арены».

В Ростове-на-Дону не могут найти более 1 тысячи водителей автобусов
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«Приглашаем жителей города поддержать нашу команду», — прокомментировали в администрации.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону не могут найти более 1 тысячи водителей автобусов. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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