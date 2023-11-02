Работу автобусов изменят в Ростове из-за футбольного матча

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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В этот день встретятся команды «Ростов» и «Урал», матч начнется в 20.45 мск. Из-за этого с 18 до 23 часов будет организована работа дополнительного графика на маршруте №39, автобусы на котором будут курсировать до остановки «Городской пляж».
Рядом со стадионом проезжают автобусы № 8, 49, 65а, а также троллейбусы № 7. На этих маршрутах можно добраться и до «Ростов-Арены».
«Приглашаем жителей города поддержать нашу команду», — прокомментировали в администрации.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону не могут найти более 1 тысячи водителей автобусов. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.