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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Разрушений на земле нет: Голубев прокомментировал работу ПВО в Ростовской области

«Разрушений нет»: Голубев прокомментировал работу ПВО в Ростовской области 2 ноября

2 ноября 2023, 12:30
Фото: mil.ru/cc by 4.0
Разрушений на земле нет: Голубев прокомментировал работу ПВО в Ростовской области

Василий Голубев прокомментировал работу ПВО в Ростовской области 2 ноября

Разрушений на земле в результате работы ПВО 2 ноября нет, заявил губернатор Василий Голубев.
Сюжет
СВО

В небе над Азовом Ростовской области сегодня дважды сработала система ПВО. Первую воздушную цель она уничтожила в 14.17, а вторую — в 14.40.

Комментируя ситуацию, губернатор Василий Голубев не стал уточнять, что именно сбила система ПВО.

«Военные выполняют свою работу», — лишь резюмировал он.

«Военные выполняют работу»: власти заявили о сработавшей системе ПВО над Ростовом
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По последней уточненной информации властей, разрушений в результате работы ПВО в Ростовской области нет.

Напомним, сообщениям о работе ПВО предшествовали жалобы местных жителей на звуки взрывов в небе и инверсионные следы.

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