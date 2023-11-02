«Разрушений нет»: Голубев прокомментировал работу ПВО в Ростовской области 2 ноября

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В небе над Азовом Ростовской области сегодня дважды сработала система ПВО. Первую воздушную цель она уничтожила в 14.17, а вторую — в 14.40.
Комментируя ситуацию, губернатор Василий Голубев не стал уточнять, что именно сбила система ПВО.
«Военные выполняют свою работу», — лишь резюмировал он.
По последней уточненной информации властей, разрушений в результате работы ПВО в Ростовской области нет.
Напомним, сообщениям о работе ПВО предшествовали жалобы местных жителей на звуки взрывов в небе и инверсионные следы.