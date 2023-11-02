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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Ростов превратится в город миллиона тюльпанов

Ростов превратится в город миллиона тюльпанов

2 ноября 2023, 13:35
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В донской столице продолжается осенняя волна озеленения. В ближайшее время в городе высадят более 1 миллиона тюльпанов. Традицию осеннего тюльпанонасаждения в 2021 году заложил глава городской администрации Алексей Логвиненко и с каждым годом она только набирает обороты, превращаясь в традицию.

Как отмечают в городской администрации, тюльпан — это не просто красивый цветок, а символ пробуждающейся природы. И чем больше в городе будет тюльпанов, тем красочнее и живее он заиграет грядущей весной.

— В следующем году донская столица отметит свое 275-летие, и с таким количеством цветов город станет красивее и наряднее. Этой осенью мы высадим более 1 миллиона тюльпанов, которые распустятся уже весной, — говорит Алексей Логвиненко.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Окрас цветов различен. Среди них есть розовые и желтые, белые и красные. Как известно, луковицы этих весенних цветов закладываются в землю именно в осенний период, поэтому в некоторых районах города, высадка тюльпанов в парках, скверах и на объктах улично-дорожной сети уже началась.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В администрации города уточнили, что в первую очередь цветы украсят пр. Стачки, ул. Пушкинскую, ул. Левобережную, ул. Таганрогскую, пр. Шолохова, пр. 40-летия Победы, ул. Малиновского, Покровский сквер, а потом и другие территории любимого города.

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