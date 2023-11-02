Ростовчане смогут не платить за провоз домашних животных в электричках

При этом жителям Ростовской области разрешают перевозить мелких собак без клеток и переносок, если на них будут надеты намордник и поводок, кошкам можно проехать без тары под наблюдениям сопровождающих. Крупных собак можно перевозить в намордниках и с поводком в тамбуре поезда, но таких собак должно быть не больше двух на один вагон.