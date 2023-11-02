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Published Сегодня, 06:47

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Ростовчане смогут не платить за провоз домашних животных в электричках

Ростовчане смогут не платить за провоз домашних животных в электричках

2 ноября 2023, 06:47
Фото: PxHere
Ростовчане смогут не платить за провоз домашних животных в электричках

Жители Ростовской области смогут возить питомцев в электричке бесплатно в ноябре

В Ростовской области с 1 ноября жители смогут провезти домашних животных в пригородных поездах бесплатно, об этом рассказали в сообществе «Электрички Кавказа».

Со среды, 1 ноября, в Ростовской области пассажирам разрешено перевозить домашних животных в электричках бесплатно. Разрешение будет действовать в течение всего месяца, благодаря чему дончане смогут отправиться в другие города вместе со своими любимцами без лишних расходов.

Представители «электричек Кавказа» напомнили дончанам о необходимости соблюдать правила перевозки. Мелкие домашние животные, собаки и птицы должны перевозиться исключительно в ящиках, корзинах, клетках и контейнерах, чтобы домашние питомцы не нанесли вреда их попутчикам или перевозчику. Размер такой ручной клади по сумме трех измерений не должен быть больше 1,8 метра.

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При этом жителям Ростовской области разрешают перевозить мелких собак без клеток и переносок, если на них будут надеты намордник и поводок, кошкам можно проехать без тары под наблюдениям сопровождающих. Крупных собак можно перевозить в намордниках и с поводком в тамбуре поезда, но таких собак должно быть не больше двух на один вагон.

«Собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что между Ростовом и Азовом запустят больше электричек.

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