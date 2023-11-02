Ростовчане смогут не платить за провоз домашних животных в электричках

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Со среды, 1 ноября, в Ростовской области пассажирам разрешено перевозить домашних животных в электричках бесплатно. Разрешение будет действовать в течение всего месяца, благодаря чему дончане смогут отправиться в другие города вместе со своими любимцами без лишних расходов.
Представители «электричек Кавказа» напомнили дончанам о необходимости соблюдать правила перевозки. Мелкие домашние животные, собаки и птицы должны перевозиться исключительно в ящиках, корзинах, клетках и контейнерах, чтобы домашние питомцы не нанесли вреда их попутчикам или перевозчику. Размер такой ручной клади по сумме трех измерений не должен быть больше 1,8 метра.
При этом жителям Ростовской области разрешают перевозить мелких собак без клеток и переносок, если на них будут надеты намордник и поводок, кошкам можно проехать без тары под наблюдениям сопровождающих. Крупных собак можно перевозить в намордниках и с поводком в тамбуре поезда, но таких собак должно быть не больше двух на один вагон.
«Собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что между Ростовом и Азовом запустят больше электричек.