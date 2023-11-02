rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Синоптики рассказали, какая будет погода на длинных выходных в Ростове

Синоптики рассказали, какая будет погода на длинных выходных в Ростове

2 ноября 2023, 04:49
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных будет складываться теплая погода, сообщили синоптики.

В четверг, 2 ноября, температура составит 17 градусов и будет облачно. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

В пятницу похолодает до 13 градусов и пройдут дожди, а ветер станет еще сильнее. Осадки пройдут в течение дня и прекратятся ближе к вечеру.

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
Узнать подробнее

В субботу, 4 ноября, потеплеет до 18 градусов, в воскресенье — до 17 градусов. В понедельник будут складываться аналогичные погодные условия.

Согласно прогнозам, в ночь на вторник снова могут пройти дожди, а днем установится ясная погода.

Ранее жителям региона назвали даты магнитных бурь в ноябре.

Читайте также:
На мосту Сиверса в Ростове из-за непогоды столкнулись четыре автоВ Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьевВ Ростове на Филимоновской, 147, из-за непогоды искрятся провода
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Прогноз#Последние новости Ростова на сегодня#Осадки#Дожди#Температура#Синоптики#Облачно#Ясная погода#Потепление#Ночь
Подпишитесь
Полицейским из Ростова грозит увольнение за жесткое задержание хулигана
Сегодня, 07:04
Ростовчане смогут не платить за провоз домашних животных в электричках
Сегодня, 06:47
Подросток устроил стрельбу из пистолета на улице в Азове
Сегодня, 06:46
Западные магазины вернутся в Ростов-на-Дону
Сегодня, 06:22
Стал известен гонорар ростовского рэпера Басты за новогодние корпоративы
Сегодня, 05:35