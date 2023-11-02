Синоптики рассказали, какая будет погода на длинных выходных в Ростове

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:53
В четверг, 2 ноября, температура составит 17 градусов и будет облачно. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
В пятницу похолодает до 13 градусов и пройдут дожди, а ветер станет еще сильнее. Осадки пройдут в течение дня и прекратятся ближе к вечеру.
В субботу, 4 ноября, потеплеет до 18 градусов, в воскресенье — до 17 градусов. В понедельник будут складываться аналогичные погодные условия.
Согласно прогнозам, в ночь на вторник снова могут пройти дожди, а днем установится ясная погода.
Ранее жителям региона назвали даты магнитных бурь в ноябре.