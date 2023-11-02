Спасатели предупредили об опасно высоких волнах в реке Дон в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В городе в четверг, 2 ноября, сложилась ветреная погода, порывы достигают 12 метров в секунду. Местных жителей предупредили, что ловить рыбу безопаснее с берега.
«В реке Дон сильное волнение, особенно высокая волна наблюдается ближе к середине водоема. Судоводителям рекомендуется сегодня воздержаться от выхода на акваторию», — попросили местных жителей.
Согласно прогнозам синоптиков, днем максимальная температура составит 17 градусов, осадков не будет. В пятницу похолодает до 14 градусов и пройдут дожди.
Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.