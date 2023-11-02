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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Опасные для кораблей и людей волны появятся в реке Дон в Ростове

Спасатели предупредили об опасно высоких волнах в реке Дон в Ростовской области

2 ноября 2023, 11:39
Фото: vk.com/dpchs
Опасные для кораблей и людей волны появятся в реке Дон в Ростове

Очень высокие волны ожидаются в реке Дон в Ростове-на-Дону 2 ноября

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра могут подняться волны в реке Дон, сообщает в соцсетях региональное ДПЧС.

В городе в четверг, 2 ноября, сложилась ветреная погода, порывы достигают 12 метров в секунду. Местных жителей предупредили, что ловить рыбу безопаснее с берега.

«В реке Дон сильное волнение, особенно высокая волна наблюдается ближе к середине водоема. Судоводителям рекомендуется сегодня воздержаться от выхода на акваторию», — попросили местных жителей.

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Согласно прогнозам синоптиков, днем максимальная температура составит 17 градусов, осадков не будет. В пятницу похолодает до 14 градусов и пройдут дожди.

Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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