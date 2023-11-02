США ввели санкции против строительной компании со штаб-квартирой в Ростове

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Власти США расширили список антироссийских санкций. В санкционный список попали десятки физических лиц, несколько банков и научно-технические организации.
Введены санкции и в отношении строительной компании «РКС-НР». Штаб квартира организации находится в Ростове.
На сайте компании указывается, что она занимается строительством и восстановлением домов и инфраструктуры в Мариуполе и других городах Донбасса. ООО «РКС-НР» создана в мае 2022 года как дочернее предприятие ФАУ «РосКапСтрой».
«Организация привлекает десятки подрядчиков и курирует восстановление сотен социально-значимых объектов ЛДНР. Главная цель проводимых работ — перезапуск инфраструктуры на территориях, пострадавших в результате ведения боевых действий», — говорится на сайте строительной организации.
Ранее New York Times заинтересовали цены на мясо на Центральном рынке в Ростове.