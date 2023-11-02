rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:34

Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 18:36

Updated Сегодня, 18:36

США ввели санкции против строительной компании со штаб-квартирой в Ростове

США ввели санкции против строительной компании со штаб-квартирой в Ростове

2 ноября 2023, 18:34
Фото: Pxhere.com
США ввели санкции против строительной компании со штаб-квартирой в Ростове
Вашингтон ввел санкции в отношении строительной компании «РКС-НР», ее штаб-квартира находится в Ростове, новый санкционный список размещен на сайте Минфина США.
Сюжет
Санкции

Власти США расширили список антироссийских санкций. В санкционный список попали десятки физических лиц, несколько банков и научно-технические организации.

Введены санкции и в отношении строительной компании «РКС-НР». Штаб квартира организации находится в Ростове.

Паркоматы в Ростове перестали работать из-за санкций
Узнать подробнее

На сайте компании указывается, что она занимается строительством и восстановлением домов и инфраструктуры в Мариуполе и других городах Донбасса. ООО «РКС-НР» создана в мае 2022 года как дочернее предприятие ФАУ «РосКапСтрой».

«Организация привлекает десятки подрядчиков и курирует восстановление сотен социально-значимых объектов ЛДНР. Главная цель проводимых работ — перезапуск инфраструктуры на территориях, пострадавших в результате ведения боевых действий», — говорится на сайте строительной организации.

Ранее New York Times заинтересовали цены на мясо на Центральном рынке в Ростове.

Читайте также:
New York Times заинтересовали цены на мясо на Центральном рынке в РостовеКрупные российские компании оборонного сектора попали под санкции США«Работает? Не трогай»: как изменилась сфера IT Ростовской области после ввода санкций
#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Санкции#СВО#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#RostovGazeta#Санкции в Ростовской области#Антироссийские санкции
Подпишитесь
Над Ростовской областью поразили воздушные цели, а жители устроили массовое побоище
Сегодня, 14:53
«Ищите женщину»: депутаты назвали причину массовой драки с «южанами» в Волгодонске
Сегодня, 14:47
Из МВД в Ростове уволили конвоира, передавшего наркотики заключенному прямо в суде
Сегодня, 14:38
Экономист рассказал, когда ростовчане полностью уйдут от наличных денег
Сегодня, 14:19
«Получили от спонсоров»: политолог заявил, почему ВСУ пытаются бить по дельте Дона
Сегодня, 14:34
Старейшина лидеров общественного мнения в новых регионах России о своем пути домой
Сегодня, 13:31