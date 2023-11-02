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Published Сегодня, 05:35

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Стал известен гонорар ростовского рэпера Басты за новогодние корпоративы

Стал известен гонорар ростовского рэпера Басты за новогодние корпоративы

2 ноября 2023, 05:35
Фото: 1MI
Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, который известен, как Баста, оказался одним из самых востребованных артистов на новогодние корпоративы, пишут СМИ.

По информации «Вечерней Москвы», за выступление длительностью 45 минут придется заплатить до 10 миллионов рублей. В этот список вошли также Филипп Киркоров и Григорий Лепс.

Ростовчанин Баста подарил жене Rolls-Royce стоимостью более 50 млн рублей
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Отмечается, что артисты уже планируют свой график новогодних выступлений. Издание сообщило, что самыми востребованными ведущими являются Гарик Харламов, Гарик Мартиросян и Андрей Малахов, гонорар которых может составить около пяти миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Баста подарил жене Rolls-Royce стоимостью более 50 миллионов рублей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Баста#Выступление#СМИ
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