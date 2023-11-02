Стал известен гонорар ростовского рэпера Басты за новогодние корпоративы

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
По информации «Вечерней Москвы», за выступление длительностью 45 минут придется заплатить до 10 миллионов рублей. В этот список вошли также Филипп Киркоров и Григорий Лепс.
Отмечается, что артисты уже планируют свой график новогодних выступлений. Издание сообщило, что самыми востребованными ведущими являются Гарик Харламов, Гарик Мартиросян и Андрей Малахов, гонорар которых может составить около пяти миллионов рублей.
Ранее стало известно, что Баста подарил жене Rolls-Royce стоимостью более 50 миллионов рублей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.